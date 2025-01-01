Company Website vs Corporate Website สิ่งสำคัญของเว็บไซต์บริษัทคืออะไร เรื่องต้องรู้ก่อนจ้างทีม

Tillitsdone
เว็บไซต์บริษัทถือได้ว่าเป็นหน้าตาสำคัญของธุรกิจ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรให้เด่นชัด แต่การจะเลือกทำเว็บไซต์ของบริษัทนั้น การเลือกระหว่าง Company Website กับ Corporate Website ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรของคุณไม่สามารถละเลยได้ แล้วทั้ง 2 แบบนี้มันแตกต่างกันยังไง และอะไรคือสิ่งสำคัญของการทำเว็บไซต์บริษัท คำตอบเหล่านั้นได้ถูกรวบรวมเอาไว้ในบทความนี้ของ Till it’s done แล้วครับ

Company Website vs Corporate Website ความเหมือนที่แตกต่างกันของเว็บไซต์บริษัท

ความเข้าใจเกี่ยวกับ Company Website กับ Corporate Website เป็นสิ่งสำคัญในการแยกแยะหน้าที่ และวัตถุประสงค์ของแต่ละประเภทเว็บไซต์ ซึ่งแม้ว่าจะมีความเกี่ยวข้องกัน ในแง่ของการนำเสนอข้อมูลขององค์กร แต่ก็มีความแตกต่างในด้านเนื้อหาและเป้าหมายกันอยู่ครับ

1. Company Website

เป็นเว็บไซต์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการแสดงข้อมูลเชิงพาณิชย์ และการให้บริการของบริษัทอย่างชัดเจน มีจุดเด่นอยู่ที่การสนับสนุนตัวของธุรกิจ อย่าง

  • การนำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการที่บริษัทมีให้แก่ลูกค้า
  • การประกาศข่าวสาร, โปรโมชั่น และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ
  • การให้ข้อมูลติดต่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่, แบบฟอร์มสอบถาม และอื่น ๆ

โดยวัตถุประสงค์หลักของเว็บไซต์ประเภทนี้คือ การส่งเสริมการขาย, การสร้างความน่าเชื่อถือ และเป็นช่องทางที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการได้อย่างสะดวก ยกตัวอย่างเช่น

  • เว็บไซต์ของร้านค้าปลีกออนไลน์
  • เว็บไซต์ของบริษัทเทคโนโลยีที่เน้นจำหน่ายสินค้า
  • เว็บไซต์ของโรงแรมหรือบริการด้านการท่องเที่ยว

2. Corporate Website

เป็นเว็บไซต์ที่มุ่งเน้นนำเสนอภาพลักษณ์และข้อมูลเชิงกลยุทธ์ขององค์กรในภาพรวม จุดเด่นอยู่ที่การสร้างความน่าเชื่อถือและความภาคภูมิใจในแบรนด์ รวมถึงการสื่อสารวิสัยทัศน์, พันธกิจ, ค่านิยม, โครงสร้างองค์กร และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

เว็บไซต์ประเภทนี้มักจะเป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการสร้างภาพลักษณ์ในระดับสากล และภายในองค์กร เช่น

  • การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาขององค์กร
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
  • โครงสร้างองค์กรและคณะผู้บริหาร
  • กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โดยวัตถุประสงค์หลักของเว็บไซต์ประเภทนี้คือ การสร้างความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือในสายตาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่

  • เว็บไซต์ของบริษัทข้ามชาติที่เน้นภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือระดับนานาชาติ
  • เว็บไซต์ขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร หรือหน่วยงานรัฐ

กล่าวโดยสรุปได้ว่า Company Website จะเน้นไปที่การสร้างความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสินค้าและบริการเพื่อสนับสนุนธุรกิจ ส่วน Corporate Website จะมุ่งเน้นไปที่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และความน่าเชื่อถือขององค์กรในสายตาของผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 

โดยเว็บไซต์บริษัททั้ง 2 ประเภทนี้อาจมีความเชื่อมโยงกันในบางกรณี แต่ก็มีเป้าหมายและเนื้อหาที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนั่นเองครับ

รวมสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนจะเริ่มทำเว็บไซต์บริษัท

1. วัตถุประสงค์ ขอบเขตของเว็บไซต์

ควรชัดเจนว่าคุณต้องการให้เว็บไซต์ทำหน้าที่อะไร อย่างเช่น เป็นเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริษัท, ร้านค้าออนไลน์, เว็บไซต์ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์, หรือแพลตฟอร์มให้บริการต่าง ๆ เป็นต้น

และจะต้องระบุขอบเขตของเนื้อหาและฟังก์ชันการใช้งานว่ามีจำนวนหน้าที่ต้องการเท่าไหร่ หรือมีฟีเจอร์เฉพาะอะไรบ้าง เช่น ระบบชำระเงิน, ระบบสมัครสมาชิก, บล็อก หรือฟอร์มติดต่อ เพื่อให้แนวทางการออกแบบและพัฒนาชัดเจนและตรงจุด

2. ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่ต้องการประชาสัมพันธ์

เตรียมข้อมูลข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่ต้องการประชาสัมพันธ์ไว้ให้พร้อม โดยข้อมูลที่จำเป็นต้องมี ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของบริษัท, สินค้าและบริการ, ข้อเสนอพิเศษ, คำรับรองจากลูกค้า, ข้อมูลติดต่อ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งการเตรียมข้อมูลล่วงหน้าจะช่วยให้การสร้างโครงสร้างเว็บไซต์เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องแก้ไขหรือเพิ่มเติมหลายรอบ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายลงไปได้ครับ

3. เตรียม Domain และ Hosting

ทำการจด Domain Name ที่ต้องการ ซึ่งควรเลือก Domain Name ที่จดจำได้ง่าย และสะท้อนตัวตนของธุรกิจ หลีกเลี่ยงชื่อซ้ำซ้อนหรือซับซ้อนเกินไป 

และควรเลือก Hosting ที่มีความเสถียร รองรับการใช้งานของเว็บไซต์ในระยะยาว ซึ่งควรพิจารณาเรื่องของความเร็ว, ความปลอดภัย, และการสนับสนุนด้านเทคนิคเอาไว้ด้วยเช่นกันครับ

4. รูปแบบ และฟังก์ชันการใช้งาน

คิดถึงรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นโทนสี, โครงสร้างหน้า หรือรูปแบบดีไซน์ เพื่อให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของบริษัท พร้อมลิสต์ฟังก์ชันที่ต้องการ เช่น ระบบค้นหา, ระบบสมาชิก, ระบบชำระเงิน, ฟอร์มติดต่อ และระบบจองคิว เป็นต้น

เพราะการวางแผนล่วงหน้าเหล่านี้ไว้อย่างชัดเจน จะช่วยให้ทีมพัฒนาสามารถดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบ และตรงกับความต้องการของธุรกิจของคุณ

5. ระบบรักษาข้อมูลที่มีความปลอดภัย

เนื่องจากเว็บไซต์มักจะมีข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ควรมีการติดตั้งมาตรการรักษาความปลอดภัย เช่น SSL Certificate, ระบบป้องกันการแฮก หรือการสำรองข้อมูลเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าใช้งานว่า ข้อมูลของพวกเขาจะปลอดภัยเมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

6. งบประมาณที่มีในใจ

ควรวางแผนงบประมาณที่สามารถรองรับการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ได้ตามเป้าหมาย เช่น หากมีงบประมาณจำกัด อาจเลือกใช้เทมเพลตสำเร็จรูปหรือเครื่องมือสร้างเว็บไซต์แบบง่าย ๆ เพราะการรู้ขีดความสามารถทางการเงินจะช่วยให้เลือกเทคโนโลยีและฟังก์ชันที่เหมาะสม และวางแผนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ

เลือก Software House อย่างไร ไม่ให้งานมีสะดุด

1. ความเข้าใจในธุรกิจของคุณอย่างลึกซึ้งและรอบด้าน

เพื่อให้เว็บไซต์สอดคล้องกับธุรกิจของคุณ บริษัทรับทำเว็บไซต์ควรศึกษาและเข้าใจธุรกิจอย่างละเอียด รวมถึงจุดเด่น จุดสำคัญ และสิ่งที่ควรเน้นหรือไม่เน้น เพื่อสร้างเว็บไซต์ที่เหมาะสม และสามารถปรับตัวได้ตามลักษณะของแต่ละธุรกิจ

ซึ่งด้วยประสบการณ์ในสายงานนี้ของพวกผม Till it’s done ที่ให้ บริการพัฒนาเว็บแอปแก่องค์กรมืออาชีพในประเทศไทยมากว่า 10 ปี ทำให้เราเชื่อมั่นในศักยภาพและประสบการณ์ที่สั่งสมมา ว่าจะสามารถทำความเข้าใจธุรกิจของคุณลูกค้าได้ในทุกแง่มุม และเจาะจุดสำคัญของธุรกิจคุณได้อย่างแน่นอน

2. มีผลงานที่น่าสนใจและมีคุณภาพ

เนื่องจากผลงานที่ดีสะท้อนถึงความสามารถ และความชำนาญของบริษัทในด้านการพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยให้คุณมั่นใจในคุณภาพของงานที่จะได้รับ 

การเลือกบริษัทรับทำเว็บไซต์จึงควรให้ความสำคัญกับผลงานที่ผ่านมาและรีวิวจากลูกค้าเดิม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ ซึ่งจะช่วยให้คุณได้รับบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการ และสร้างความพึงพอใจในระยะยาว

โดยทาง Till it’s done ของพวกผมนั้น มีโครงการที่ประสบความสำเร็จกว่า 60 โปรเจกต์ จึงสามารถการันตีคุณภาพ และศักยภาพในความเป็นมืออาชีพของพวกผมได้เป็นอย่างดี 

3. เป็นที่ปรึกษาที่ดีในการทำเว็บไซต์

การเป็นที่ปรึกษาที่ดีในการทำเว็บไซต์คือการมีความรู้ครบถ้วน ทั้งในด้านเทคนิคและด้านกลยุทธ์ รวมถึงความสามารถในการสื่อสารและให้คำแนะนำที่เข้าใจง่าย เพื่อให้คุณสามารถสร้างเว็บไซต์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ และสร้างความสำเร็จในระยะยาวได้อย่างมั่นใจ

และด้วยประสบการณ์ของพวกผม Till it’s done คุณสามารถมั่นใจได้ว่าพวกผมจะเป็นที่ปรึกษาในการทำเว็บไซต์ที่ดีได้อย่างแน่นอน อีกทั้งด้วยประสบการณ์ในเครื่องมือที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Next.js, React, Node.js และ Flutter ก็ทำให้เราสามารถช่วยคุณเลือกเว็บไซต์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณมากที่สุดได้นั่นเอง

4. มีขั้นตอนในการทำงานที่ชัดเจน

การมีขั้นตอนที่ชัดเจนและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้โครงการพัฒนาเว็บไซต์ดำเนินไปอย่างราบรื่น, ลดความผิดพลาด และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ทั้งนี้ ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยพวกผม Till it’s done นั้นจะมีการอัพเดตความคืบหน้าการทำงาน และขั้นตอนที่ชัดเจนให้เช่นเดียวกัน เพื่อให้การทำงานกับธุรกิจของคุณเป็นไปได้อย่างราบรื่นมากที่สุด

5. มีบริการหลังการขาย

บริการหลังการขายเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับบริษัทรับทำเว็บไซต์ เนื่องจากเป็นการดูแลและสนับสนุนธุรกิจของคุณอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่งานพัฒนาเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนด้านเทคนิค, การอัปเดตและบำรุงรักษา, การให้คำปรึกษาและฝึกอบรม และการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติม 

แน่นอนว่า Till it’s done ของพวกผมเองก็มีบริการหลังการขายที่ครบครันเช่นเดียวกัน ซึ่งหากลูกค้าสนใจ สามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ของของพวกผม Till it’s done หรือทางอีเมลล์ rick@tillitsdone.com นี้ได้เลยนะครับ

สรุป

เว็บไซต์บริษัทสำคัญต่อภาพลักษณ์และการสร้างความน่าเชื่อถือขององค์กร ซึ่งธุรกิจของคุณจำเป็นจะต้องเลือกระหว่าง Company Website ที่เน้นข้อมูลสินค้าและบริการเพื่อสนับสนุนการขาย และ Corporate Website ที่เน้นภาพลักษณ์องค์กร รวมถึงวิสัยทัศน์และค่านิยม รวมถึงจะต้องตีโจทย์วัตถุประสงค์การใช้งานเว็บไซต์บริษัทนี้ให้ชัดเจน และเลือกผู้ให้บริการที่เข้าใจธุรกิจและมีผลงานที่ดี เพื่อให้โครงการของคุณประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับ

