Mobile Application คืออะไร สร้างอย่างไร

Mobile Application เป็นซอฟต์แวร์ที่สำคัญในชีวิตประจำวัน ซึ่งสำคัญทั้งสำหรับผู้ใช้งานและธุรกิจ โดยมีการพัฒนาหลายประเภท เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายในปัจจุบัน
ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเติบโตอย่างรวดเร็ว การใช้งาน Smartphone กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วโลก ซึ่งทำให้ Mobile Application กลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้คน ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้น แต่ยังเปิดโอกาสใหม่ ๆ อีกมากมาย ทำให้ Mobile Application จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรถูกมองข้ามในยุคที่ทุกอย่างต้องเคลื่อนที่ไปอย่างรวดเร็วเช่นนี้

Mobile Application อีกหนึ่งตัวเลือกการพัฒนาแอปเพื่อคนรุ่นใหม่

Mobile Application คือซอฟต์แวร์ที่พัฒนาสำหรับใช้งานบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต รองรับระบบปฏิบัติการ iOS และ Android โดยออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการใช้งาน และตอบสนองความต้องการเฉพาะ เช่น การสื่อสาร, ช็อปปิ้ง หรือความบันเทิง โดยแอปพลิเคชันที่ดีควรมีประสิทธิภาพ, มีความปลอดภัย และมอบประสบการณ์ที่ดีผ่านการออกแบบ UI/UX ที่เหมาะสมครับ

ทำไมธุรกิจในยุคนี้จึงควรใช้งาน Mobile Application 

ฝั่งผู้ประกอบการ

  • เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจของคุณเป็นที่รู้จักในสังคมมากขึ้น 
  • ลดค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อโฆษณา 
  • เพิ่มภาพพจน์ของธุรกิจให้ดูดีและมีจุดขายที่ชัดเจน ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้น มีการบริการลูกค้าสัมพันธ์ที่ดีขึ้น 
  • ลดขั้นตอนการทำงาน ทำให้การติดต่อสะดวกยิ่งขึ้น

ฝั่งผู้ใช้งาน

  • ลดขั้นตอนและประหยัดเวลาในการทำธุรกรรมต่าง ๆ 
  • มีตัวเลือกหลากหลายให้เปรียบเทียบคุณภาพและราคา 
  • ช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ 

2 ประเภทของการออกแบบและพัฒนา Mobile Application ในปัจจุบัน

1. Native Application

Native Application คือ แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานบนระบบปฏิบัติการใด ระบบปฏิบัติการหนึ่งโดยเฉพาะ ทำให้มีประสิทธิภาพสูง ตัวอย่างเช่น

  • iOS (iPhone, iPad, Apple Watch) ใช้ภาษา Objective-C หรือ Swift ในการพัฒนาผ่านโปรแกรม Xcode
  • Android ใช้ภาษา Java หรือ Kotlin ในการพัฒนาผ่านโปรแกรม Android Studio

2. Hybrid Application 

Hybrid Application คือ แอปพลิเคชันมือถือที่พัฒนาจากการรวมกันระหว่าง Native Application และ Web Application ทำให้สามารถใช้งานได้ในทุกระบบปฏิบัติการ โดยใช้ภาษา HTML, CSS และ JavaScript ควบคู่กับคอมโพเนนต์ต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้แอปสามารถเข้าถึงประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ และระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ได้อย่างเต็มที่

5 เครื่องมือยอดนิยมในการสร้าง Mobile Application 

1. React Native

React-Native เป็น Framework แบบ Cross-Platform ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือ Native สำหรับ Android และ iOS โดยพัฒนาโดยบริษัท Facebook มีหลักการที่คล้ายกับ Xamarin ที่ช่วยให้สามารถนำโค้ดมาทำซ้ำได้มากกว่า 70% สำหรับแอปที่ทำงานทั้งบน Android และ iOS 

โดยจะใช้ภาษา React.js (ES6 / JSX) ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับ Javascript, Typescript และ XML ในการพัฒนา แอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นนี้จะทำงานได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับแอปที่เขียนด้วยภาษา Native เช่น Java และ Swift/Objective-C เลยครับ

2. Xcode

Xcode เป็นโปรแกรมสำหรับเครื่อง Mac ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับ Mac, iPhone, iPad และระบบปฏิบัติการ iOS ของ Apple โดยมีเครื่องมือบรรทัดคำสั่ง (CLT) ให้ใช้งานผ่าน Terminal ใน macOS และรองรับการเขียนแอปพลิเคชันด้วยภาษา Swift และ Objective-C นอกจากนี้ Xcode ยังมี Application Template ที่หลากหลายให้เลือกใช้ในการพัฒนาอีกด้วย

3. Android Studio

Android Studio เป็น IDE Tools ล่าสุดจาก Google ที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาโปรแกรมสำหรับ Android โดยอิงจากแนวคิดของ InteliJ IDEA เป้าหมายหลักคือการสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้การพัฒนาแอปบน Android มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

โดยมีฟีเจอร์ที่ช่วยในการออกแบบ GUI ซึ่งสามารถแสดงตัวอย่างของแอปในมุมมองที่แตกต่างกันสำหรับสมาร์ทโฟนแต่ละรุ่น นอกจากนี้ ยังสามารถแสดงผลบางอย่างได้ทันทีโดยไม่ต้องรันแอปบน Emulator และมีการปรับปรุงความเร็วของ Emulator เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอีกด้วย

4. Flutter

Flutter เป็น Framework ที่พัฒนาโดย Google สำหรับสร้าง UI ของแอปพลิเคชันมือถือที่รองรับทั้ง iOS และ Android โดยใช้ภาษา Dart จุดเด่นของ Flutter คือฟีเจอร์ Hot Reload ที่ช่วยให้การรีโหลดแอปพลิเคชันทำได้ในเวลาเพียงเสี้ยววินาที ส่งผลให้การพัฒนา UI มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

5. Ionic

Ionic Framework เป็นเครื่องมือสำหรับสร้าง UI ของแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนที่ช่วยพัฒนาแอพข้ามแพลตฟอร์มคุณภาพสูง ทั้ง iOS, Android และเว็บไซต์ โดยใช้โค้ดเดียวกัน ซึ่งใช้ HTML, CSS และ JavaScript พร้อมด้วย Command-line interface (CLI) เพื่อจัดการกับส่วนต่าง ๆ ของแอปพลิเคชัน

สรุป

Mobile Application คือซอฟต์แวร์ที่พัฒนาสำหรับใช้งานบน Smartphone และ Tablet ที่กลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้คนในยุคดิจิทัล โดยมีประโยชน์ทั้งในด้านการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานและธุรกิจ ในปัจจุบันมีการใช้งาน Mobile Application หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของผู้ใช้งาน เช่นเดียวกับการพัฒนา Mobile Application ที่มีหลายประเภท นั่นก็เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่แตกต่างกัน ของผู้ใช้งานและธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง

ซึ่งที่ Till it’s done ของพวกผม เราก็รับพัฒนา Mobile Application ด้วยเช่นกัน โดยการันตีด้วยการันตีด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี และผลงานแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริงอย่าง Ecommerce Application, แอปพลิเคชันระบบทะเบียนราชการ, Chat Application, Infographic Application และ Finance Application นั่นเองครับโดยหากสนใจ สามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ของของพวกผม Till it’s done หรือทางเบอร์โทรศัพท์ 0824564755 นี่ได้เลยนะครับ

