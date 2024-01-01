Tillitsdone
บริษัทพัฒนา NodeJS ในประเทศไทย โซลูชันแบ็กเอนด์ที่รวดเร็ว ปลอดภัย และ Scale ได้

ด้วยประสบการณ์ 10 ปี ทีมชาวไทยของเราสร้างโซลูชัน NodeJS ที่เชื่อถือได้ - ตั้งแต่ API ไปจนถึงระบบแบ็กเอนด์ที่สมบูรณ์ เมื่อคุณจ้างเราพัฒนา NodeJS เราส่งมอบผลลัพธ์ที่รวดเร็วและ Scale ได้ซึ่งเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณ
10
ปีประสบการณ์
40+
โปรเจกต์ NodeJs
  • icons/cloud-outline.svgApp containerization
  • icons/shield-outline.svgRobust API protection
  • icons/pulse-outline.svgApp performance testing
  • icons/flash-outline.svgการแคชด้วย Redis เพื่อความเร็ว
icons/code-outline.svgรวดเร็ว

เน้นประสิทธิภาพสูง

เราเพิ่มความเร็วให้เว็บไซต์ของคุณเพื่อการโหลดที่รวดเร็วดุจสายฟ้าและปฏิสัมพันธ์ผู้ใช้ที่ราบรื่น
  • icons/flash-outline.svg
    การแคชด้วย Redis
    เราใช้การแคชด้วย Redis เพื่อเพิ่มความเร็วในการดึงข้อมูล ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันคุณ
  • icons/flash-outline.svg
    การเรนเดอร์ความเร็วสูง
    การมุ่งเน้นของเราที่การเรนเดอร์ความเร็วสูงช่วยให้มั่นใจว่าแอปพลิเคชันของคุณทำงานได้อย่างราบรื่น แม้ภายใต้โหลดที่หนัก ให้ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีขึ้น
  • icons/flash-outline.svg
    เพิ่มคามเร็วการโหลดรูปภาพ
    เราเพิ่มประสิทธิภาพรูปภาพโดยลดขนาดไฟล์โดยไม่สูญเสียคุณภาพ ช่วยให้มั่นใจถึงเวลาโหลดที่เร็วขึ้นและประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
  • icons/flash-outline.svg
    การปรับแต่ง SQL
    เราเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลโดยการปรับแต่งการค้นหา SQL ทำให้มั่นใจในการดึงข้อมูลที่เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับแอปพลิเคชันของคุณ
  • icons/flash-outline.svg
    การเพิ่มประสิทธิภาพ FCP
    เราเพิ่มประสิทธิภาพ First Contentful Paint (FCP) เพื่อให้มั่นใจถึงการโหลดเริ่มต้นที่เร็วขึ้น ปรับปรุงความประทับใจแรกของผู้ใช้ต่อแอปพลิเคชันเว็บของคุณ
  • icons/flash-outline.svg
    การปรับแต่ง LCP
    เราปรับแต่งเมตริก Largest Contentful Paint (LCP) ลดเวลาโหลดและเพิ่มประสบการณ์ผู้ใช้บนเว็บแอปพลิเคชันของคุณ
  • icons/flash-outline.svg
    การเพิ่มประสิทธิภาพเวลาโหลดเว็บ
    การปรับปรุงความเร็วในการโหลดเว็บไซต์ รวมถึงการบีบอัดสินทรัพย์ การโหลดแบบขี้เกียจ การนำเข้าแบบไดนามิก และกลยุทธ์การแคช
  • icons/flash-outline.svg
    Mem Caching
    เราใช้การแคชหน่วยความจำเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่เข้าถึงบ่อย เพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันของคุณ
icons/code-outline.svgปลอดภัย

ความปลอดภัยในตัว

เราใช้มาตรการความปลอดภัยที่ครอบคลุมและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมทั่วทั้งระบบของคุณ
  • icons/shield-outline.svg
    API Security
    เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัย API ที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องข้อมูลของแอปพลิเคชันและรักษาความสมบูรณ์ของระบบ
  • icons/shield-outline.svg
    การตรวจสอบความถูกต้องของคำขอ API
    เราตรวจสอบคำขอ API เพื่อให้แน่ใจว่าเฉพาะข้อมูลที่ถูกต้องและปลอดภัยเท่านั้นที่จะถูกประมวลผลโดยแอปพลิเคชันของคุณ
  • icons/shield-outline.svg
    ความปลอดภัยของ API
    เราใช้มาตรการความปลอดภัย API ที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ทำให้มั่นใจว่าแอปพลิเคชันของคุณยังคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม
  • icons/shield-outline.svg
    Headless CMS ที่ปลอดภัย
    เราพัฒนาโซลูชั่น Headless CMS ที่ปลอดภัยที่นำเสนอความยืดหยุ่นและความปลอดภัย อนุญาตให้มีการจัดการเนื้อหาที่แข็งแกร่งในหลายแพลตฟอร์ม
  • icons/shield-outline.svg
    การสแกนโค้ดด้วย Sonar
    เราใช้ SonarQube สำหรับการสแกนโค้ด ระบุจุดอ่อน ข้อบกพร่อง และกลิ่นของโค้ดเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
  • icons/shield-outline.svg
    การเชื่อมต่อ SSO
    เราใช้การลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว (SSO) เพื่อปรับปรุงการยืนยันตัวตนของผู้ใช้ อนุญาตให้มีการเข้าถึงที่ปลอดภัยและราบรื่นในหลายแพลตฟอร์ม
icons/code-outline.svgTesting

Automated Testing

เราดำเนินการทดสอบอัตโนมัติอย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าเว็บไซต์ของคุณทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือและแม่นยำ
  • icons/shield-outline.svg
    Automated testing
    กลยุทธ์การทดสอบอัตโนมัติของเราช่วยให้มั่นใจว่าแอปพลิเคชันมีคุณภาพสูงโดยการระบุและแก้ไขปัญหาตั้งแต่ช่วงแรกของกระบวนการพัฒนา
  • icons/pulse-outline.svg
    Load Testing
    เราทำการทดสอบโหลดเพื่อประเมินว่าแอปพลิเคชันของคุณทำงานภายใต้สภาวะการเข้าชมหนักอย่างไร
  • icons/pulse-outline.svg
    Spike Testing
    เราดำเนินการทดสอบแบบสไปค์เพื่อกำหนดว่าแอปพลิเคชันของคุณจัดการกับการเพิ่มขึ้นของการเข้าชมอย่างกะทันหันและรุนแรงอย่างไร
  • icons/pulse-outline.svg
    Soak Testing
    เราดำเนินการทดสอบแบบแช่เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความเสถียรในระยะยาวของแอปพลิเคชันของคุณภายใต้โหลดต่อเนื่อง
  • icons/shield-outline.svg
    Unit Testing
    เราพัฒนาการทดสอบหน่วยเพื่อตรวจสอบการทำงานของคอมโพเนนต์แต่ละตัวในแอปพลิเคชันของคุณ
icons/code-outline.svgScalability

Built to Scale

เราออกแบบเว็บไซต์ของคุณให้รองรับการเติบโตของการจราจรและขยายได้อย่างราบรื่นเมื่อผู้ชมของคุณเพิ่มขึ้น
  • icons/logo-kubernetes.svg
    Decoupled
    เราออกแบบสถาปัตยกรรมแบบแยกส่วนที่แยกความรับผิดชอบ ให้ความยืดหยุ่น ความสามารถในการขยาย และความง่ายในการบำรุงรักษาที่มากขึ้น
  • icons/cloud-outline.svg
    Containerization
    We implement containerization to ensure consistent and scalable deployment of your applications.
  • icons/logo-kubernetes.svg
    Microservices scalable System
    เราพัฒนาสถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิสที่สามารถขยายและมีความยืดหยุ่น ทำให้แอปพลิเคชันของคุณสามารถรองรับการเติบโตและความซับซ้อนได้
  • icons/flash-outline.svg
    Message Queue
    เราใช้คิวข้อความเพื่อจัดการการประมวลผลงานอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ ทำให้มั่นใจในการทำงานที่ราบรื่น
icons/code-outline.svgStability

Built for Reliability

เราวิศวกรรมเว็บไซต์ของคุณเพื่อส่งมอบประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอและการทำงานที่น่าเชื่อถือวันแล้ววันเล่า
  • icons/cog-outline.svg
    CI/CD
    เราใช้ไปป์ไลน์ CI/CD ที่ทำให้กระบวนการเผยแพร่อัตโนมัติ ทำให้การปล่อยเวอร์ชันของคุณเร็วขึ้น น่าเชื่อถือมากขึ้น และมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดน้อยลง
  • icons/server-outline.svg
    Automatic Data Backup
    เราใช้โซลูชันการสำรองข้อมูลอัตโนมัติเพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญของคุณ
  • icons/code-outline.svg
    ความปลอดภัยของประเภทข้อมูล
    เราทำให้มั่นใจในความปลอดภัยของประเภทข้อมูลในโค้ดเบสของคุณ ลดข้อผิดพลาดและทำให้แอปพลิเคชันของคุณเชื่อถือได้มากขึ้นและง่ายต่อการบำรุงรักษา
  • icons/code-outline.svg
    การสร้าง API client โดยอัตโนมัติ
    เราใช้การสร้าง API client โดยอัตโนมัติ ช่วยลดเวลาในการพัฒนาและลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดในโค้ดฝั่งไคลเอนต์
  • icons/code-outline.svg
    ไทป์สคริปต์
    เราใช้ TypeScript เพื่อเพิ่มคุณภาพโค้ด ทำให้แอปพลิเคชันของคุณมีความสามารถในการบำรุงรักษา ขยายได้ และเชื่อถือได้มากขึ้น
icons/code-outline.svgMaintainability

Easy Maintenance & Documentation

เราจัดเตรียมเอกสารที่ชัดเจนและโครงสร้างโค้ดที่เป็นระเบียบ ทำให้การอัปเดตและการติดตั้งในอนาคตเป็นไปอย่างราบรื่นสำหรับทีมพัฒนาของคุณ
  • icons/document-outline.svg
    คู่มือผู้ใช้และเอกสาร
    เราให้คู่มือผู้ใช้และเอกสารที่ละเอียด ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจและใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันของคุณได้มากที่สุด
  • icons/cog-outline.svg
    CI/CD
    เราใช้ไปป์ไลน์ CI/CD ที่ทำให้กระบวนการเผยแพร่อัตโนมัติ ทำให้การปล่อยเวอร์ชันของคุณเร็วขึ้น น่าเชื่อถือมากขึ้น และมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดน้อยลง
  • icons/document-outline.svg
    เอกสาร Open API
    เราพัฒนาเอกสาร Open API / Swagger / Postman Collection ที่ให้ข้อมูลที่ชัดเจน ครอบคลุม และเข้าถึงได้เกี่ยวกับ API ของคุณ
icons/code-outline.svg Flexible Solutions

Choose How We Work Together

เลือกวิธีการทำงานที่เหมาะกับคุณ: จะให้ทีมของเราดูแลโปรเจกต์ทั้งหมด หรือเสริมทีมของคุณด้วยนักพัฒนาของเรา ไม่ว่าจะเลือกแบบไหน คุณจะได้รับประสบการณ์กว่าสิบปีและความเชี่ยวชาญทางเทคนิคจากเรา
Option 1
icons/person-outline.svg
Join Your Team
นักพัฒนาของเราเข้าร่วมทีมของคุณ ทั้งระยะสั้นหรือระยะยาว
Flexible Team Size
เพิ่มหรือลดจำนวนสมาชิกทีมตามความต้องการ
Monthly Billing
จ่ายค่าบริการรายเดือนตามขนาดทีม
Support while working
ให้การสนับสนุนขณะทำงานร่วมกับทีมของคุณ
Option 2
icons/desktop-outline.svg
Build Full Project
เราดูแลโปรเจกต์ของคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ
Fixed Team
กำหนดขนาดทีมคงที่สำหรับโปรเจกต์ทั้งหมด
Project Billing
จ่ายค่าบริการตามช่วงความสำเร็จของโปรเจกต์
Full Support
ให้การสนับสนุนอย่างครบถ้วนจนกระทั่งเปิดตัวโปรเจกต์
icons/flash-outline.svg How we tackle the project

Our Proven Process

เราเชื่อในการทำสิ่งต่างๆ ให้เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ กระบวนการของเราผสมผสานการวางแผนอย่างรอบคอบกับการพัฒนาแบบอไจล์ ทำให้มั่นใจว่าเราส่งมอบโซลูชั่นที่ตรงกับความต้องการของคุณอย่างสมบูรณ์ ด้วยการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอและการสื่อสารที่ชัดเจน คุณจะรับทราบความคืบหน้าเสมอ
Discovery & Planning เราเริ่มทุกโปรเจกต์ด้วยการทำความเข้าใจเป้าหมายทางธุรกิจและความต้องการของคุณอย่างลึกซึ้ง ทีมของเราวิเคราะห์ความต้องการของคุณอย่างรอบคอบ กำหนดขอบเขตโปรเจกต์ที่ชัดเจน วางแผนสถาปัตยกรรมทางเทคนิคที่เหมาะสม และสร้างไทม์ไลน์การพัฒนาที่สมจริง การวางแผนอย่างละเอียดนี้ช่วยให้เรามั่นใจว่าจะส่งมอบโซลูชั่นที่ตรงกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณอย่างแท้จริง
Design & Prototyping กระบวนการออกแบบของเราเน้นการทำงานร่วมกันและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เราเริ่มต้นด้วยการสร้างการออกแบบ UI/UX ที่ใช้งานง่าย แบ่งปันกับคุณเพื่อรับฟีดแบ็ค และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะตรงกับวิสัยทัศน์ของคุณอย่างสมบูรณ์ วิธีการนี้ช่วยให้เรามั่นใจว่าจะส่งมอบการออกแบบที่ไม่เพียงแต่สวยงามแต่ยังมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีที่สุด
Development & Testing กระบวนการพัฒนาของเราเน้นคุณภาพในทุกขั้นตอน เราเขียนโค้ดที่สะอาดและมีประสิทธิภาพ พร้อมรายงานความคืบหน้าให้คุณทราบอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการทดสอบอย่างต่อเนื่อง การปรับแต่งประสิทธิภาพ และการนำความปลอดภัยที่แข็งแกร่งมาใช้ เราม่ันใจว่าโซลูชั่นของคุณทำงานได้อย่างราบรื่นบนเซิร์ฟเวอร์ทดสอบของเราก่อนเปิดตัว วิธีการที่ละเอียดรอบคอบนี้ช่วยให้เราส่งมอบโซลูชั่นที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้วางใจได้
Launch ก่อนเปิดตัว เราม่ันใจว่าทุกอย่างสมบูรณ์แบบ ทีมของเราทำการทดสอบขั้นสุดท้ายและตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียด เตรียมการสำหรับการติดตั้งอย่างรอบคอบ และให้การสนับสนุนอย่างครบถ้วนระหว่างการเปิดตัว วิธีการที่พิถีพิถันนี้ช่วยให้มั่นใจถึงการเปิดตัวโซลูชั่นของคุณอย่างราบรื่นและปราศจากความกังวล
Post Launch เรายังคงดูแลโซลูชั่นของคุณนานหลังจากการเปิดตัว ด้วยการตรวจสอบหลังการเปิดตัวอย่างรอบคอบและการบำรุงรักษาเป็นประจำ เราม่ันใจในประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือที่เหมาะสม ทีมของเราทำงานเชิงรุกด้วยการอัปเดต การเพิ่มประสิทธิภาพ และการสนับสนุน เพื่อให้ระบบของคุณทำงานได้ดีที่สุด
icons/logo-tid.svgicons/logo-nodejs.svg

พูดคุยกับซีอีโอ

พร้อมที่จะสร้างเว็บ/แอปของคุณให้มีชีวิตชีวาหรือเสริมทีมของคุณด้วยนักพัฒนาชาวไทยผู้เชี่ยวชาญหรือไม่?
ติดต่อเราวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับความต้องการของคุณ แล้วมาสร้างโซลูชันที่ปรับแต่งเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณกัน เรายินดีช่วยเหลือทุกขั้นตอน!
🖐️ Contact us
icons/code-outline.svg Modern Tech, Powerful Results

Tech Stacks

เราคัดเลือกเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เชื่อถือได้อย่างรอบคอบเพื่อสร้างระบบแบ็กเอนด์ที่มีประสิทธิภาพสูง ชุดเทคโนโลยีของเราผสมผสาน Node.js กับเฟรมเวิร์ก Express.js, MongoDB และ PostgreSQL สำหรับฐานข้อมูล และ Redis สำหรับการแคช - สร้าง API และบริการที่รวดเร็ว ปลอดภัย และ Scale ได้สูง
ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับ NodeJs

เราคัดเลือกเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เชื่อถือได้อย่างรอบคอบเพื่อสร้างระบบแบ็กเอนด์ที่แข็งแกร่ง ชุดเทคโนโลยีของเราผสมผสาน Node.js และ Express.js กับ TypeScript เพื่อความปลอดภัยด้านประเภทข้อมูล MongoDB/PostgreSQL สำหรับการจัดเก็บข้อมูล Redis สำหรับการแคช และ JWT สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์ - ส่งมอบ API ที่รวดเร็ว ปลอดภัย และสร้างมาเพื่อขยายขนาด
Tips and tricks
10
ExpressJs
10
Koa
10
Prisma
10
Socket.IO
10
Lodash
10
Moment.Js
10
Day.js
10
Axios
10
Zod
10
Basic topic
9
Best practices
9
Cheerio
9
Puppeteer
9
Advance topic
8
Essential Node.js Modules for Developers
Discover the must-have Node.js modules that can supercharge your development workflow. From Express.js to Winston, learn how these tools can enhance your backend development.
Caching Strategies for Faster Node.js Apps
Learn powerful caching techniques to optimize your Node.js applications. Discover memory-based caching, Redis integration, and best practices for implementing efficient caching strategies.
How to Use Node.js Clusters to Maximize Performance
Learn how to leverage Node.js clusters to distribute workload across multiple CPU cores, improve application performance, and implement best practices for scalable applications.
Node.js App Structure Best Practices Guide
Learn essential best practices for structuring scalable Node.js applications. Discover modular architecture, environment configuration, error handling, and monitoring strategies for robust backends.
Using Node.js with MongoDB: Integration Tips
Discover essential tips and best practices for seamlessly integrating MongoDB with Node.js applications, including connection handling, schema design, and query optimization techniques.
Node.js Security Best Practices Guide 2024
Learn essential Node.js security best practices including dependency management, authentication, environment variables, security headers, input validation, and monitoring for building secure applications.
ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับ TypeScript

การพัฒนา TypeScript ของเราช่วยให้มั่นใจถึงแอปพลิเคชันที่เชื่อถือได้และบำรุงรักษาง่ายผ่านความปลอดภัยด้านประเภทข้อมูลที่เข้มงวดและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสมัยใหม่ เราใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติขั้นสูงเช่น generics และ utility types พร้อมใช้เครื่องมือเช่น ESLint และ Prettier เพื่อคุณภาพโค้ด - สร้างโซลูชั่นที่แข็งแกร่ง Scale ได้ และบำรุงรักษาง่าย
Basic topic
10
Tips and tricks
10
Advance topic
8
Best practices
8
Debug TypeScript: Fix Common Coding Errors
Master TypeScript debugging with our comprehensive guide covering common type-related errors, object literal issues, and practical solutions. Learn effective debugging techniques for cleaner code.
TypeScript Modules and Import/Export Syntax
Master TypeScript modules with this comprehensive guide covering import/export syntax, named exports, default exports, and best practices for organizing your TypeScript code effectively.
Getting Started with TypeScript Classes
Learn the fundamentals of TypeScript classes, from basic syntax to inheritance and access modifiers. Discover how to structure your code better with object-oriented programming principles.
Understanding TypeScript Function Types
Dive into TypeScript's function typing system, exploring how typed parameters and return types can make your code more robust, maintainable, and error-free while boosting development efficiency.
Working with Enums in TypeScript: A Practical Guide
Master TypeScript enums with this comprehensive guide. Learn how to use numeric and string enums, understand const enums, and discover best practices for writing cleaner, type-safe code.
How to Use Interfaces in TypeScript Guide
Learn how to effectively use TypeScript interfaces to create robust type definitions, improve code organization, and catch errors early in development. Includes practical examples and best practices.
