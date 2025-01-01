- Services
Next.js คืออะไร? มาเริ่มเขียนเว็บด้วย Next.js กันดีกว่า
Next.js คือ Framework สำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ ที่ช่วยให้สามารถสร้าง Web Application ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยฟีเจอร์เฉพาะตัวต่าง ๆ ที่ทำให้การพัฒนาแอปพลิเคชันนั้นง่ายขึ้น และรองรับการปรับขนาดได้ดีขึ้นอีกด้วย ในบทความนี้ของ Till it’s done จะพาคุณไปทำความรู้จักกับ Next.js ให้มากขึ้น พร้อมกับมาเริ่มต้นการเขียน Web Application ด้วย Next.js กันครับ
ทำความรู้จักกับ Next.js เครื่องมือพัฒนาเว็บไซต์ด้วย TypeScript
Next.js เป็น Framework สำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย React ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากช่วยให้การสร้างเว็บไซต์เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ React เพียงอย่างเดียว (เช่น Create React App) ซึ่งเป็นเครื่องมือพื้นฐานสำหรับสร้างแอป React แต่ต้องตั้งค่าหลายอย่างด้วยตัวเอง
คุณสมบัติของ Next.js
1. Zero Config (ไม่ต้องตั้งค่ามาก)
Next.js ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องปรับแต่งการตั้งค่ามากมาย ทำให้เริ่มต้นการใช้งานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
2. Ready for Production (พร้อมใช้งานในเชิงพาณิชย์)
Framework นี้ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งานจริง ซึ่งมีความเสถียรและประสิทธิภาพสูง เช่น การจัดการการสร้างไฟล์บีบอัด การตั้งค่าการจัดการทรัพยากร ฯลฯ
3. รองรับ SEO ด้วย Server Side Rendering (SSR)
ต่างจาก React ปกติที่เน้น Client Side Rendering (CSR) ซึ่งอาจทำให้เว็บไซต์ไม่สามารถให้ข้อมูลแบบเต็มที่ กับเครื่องมือค้นหาได้ดีเท่าที่ควร ตัวของ Next.js จะรองรับการสร้างเนื้อหาให้เป็น HTML ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (SSR) ช่วยให้เว็บไซต์ของคุณสามารถแสดงผลได้ทันทีและเป็นมิตรต่อ SEO
4. Code Splitting อัตโนมัติ
Next.js จัดการแบ่งโค้ด (Code Spliting) ให้โดยอัตโนมัติ ทำให้โหลดหน้าเว็บไซต์ไดเร็วยิ่งขึ้น เพราะโหลดเฉพาะส่วนที่จำเป็นในแต่ละหน้ามาใช้งานเท่านั้น
5. สามารถสร้าง Static Site Generator (SSG)
นอกจาก SSR แล้ว Next.js ยังรองรับการสร้างเว็บไซต์แบบ Static (Static Site Generation) ซึ่งเหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่เนื้อหาไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย เช่น บล็อก, ร้านค้า และอื่น ๆ โดยสามารถสร้างไฟล์ HTML คงที่ล่วงหน้าไว้ได้
6. รองรับการสร้างหน้าเพจแบบไดนามิก (Dynamic Pages)
สามารถสร้างหน้าเว็บที่มีเนื้อหาเปลี่ยนแปลงตามข้อมูล เช่น หน้าโปรไฟล์ผู้ใช้ หรือรายการสินค้าได้อย่างง่ายดาย
7. สนับสนุนการทำ API ภายในโปรเจกต์
Next.js สามารถสร้าง API endpoints ภายในโปรเจกต์ของคุณเอง ซึ่งช่วยให้สามารถจัดการกับข้อมูลและฟังก์ชันต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์แยก
8. สนับสนุนการทำ Custom Server
หากต้องการควบคุมเซิร์ฟเวอร์อย่างละเอียด ก็สามารถสร้างเซิร์ฟเวอร์แบบกำหนดเองได้ตามความต้องการของคุณ
นอกจากนี้ เอกสารประกอบ หรือ Documentation ของ Next.js เองก็มีความเข้าใจง่าย และมีตัวอย่างให้ดูเยอะ ทำให้ผู้เริ่มต้นหรือผู้ที่มีประสบการณ์ในการเขียน React อยู่แล้ว สามารถเริ่มต้นใช้งาน Next.js ได้ไม่ยาก ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ในยุคใหม่
โดยรวมแล้ว Next.js จึงเป็น Framework ที่ครบเครื่อง ทั้งด้านการสร้างเว็บที่เร็วและดีต่อ SEO รวมถึงรองรับการสร้างเว็บไซต์ทั้งแบบ Static และ Dynamic พร้อมทั้งมีเครื่องมือและเอกสารสนับสนุนที่ช่วยให้งานพัฒนาได้ง่ายขึ้นมากครับ
ข้อดีข้อเสียของการใช้งาน Next.js ในการเขียน Web Application
ข้อดีของการใช้งาน Next.js
1. SSR (Server-Side Rendering) และ SSG (Static Site Generation)
Next.js รองรับการเรนเดอร์หน้าเว็บไซต์ทั้งในรูปแบบ SSR (การเรนเดอร์บนเซิร์ฟเวอร์ก่อนส่งข้อมูลไปยังผู้ใช้) และ SSG (สร้างหน้าเว็บแบบคงที่ล่วงหน้า) ซึ่งช่วยให้เว็บไซต์มีความเร็วในการโหลดหน้าเพจสูงขึ้น เนื่องจากเนื้อหาถูกสร้างขึ้นและส่งไปยังเบราว์เซอร์เรียบร้อยแล้ว ก่อนที่ผู้ใช้จะเปิดดู นอกจากนี้ ยังช่วยให้เว็บไซต์มีความเหมาะสมกับการทำ SEO มากขึ้น เพราะเครื่องมือค้นหาสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ง่ายและรวดเร็ว
2. Automatic Routing (การจัดการเส้นทางอัตโนมัติ)
Next.js จัดการเส้นทางของหน้าเว็บโดยอัตโนมัติจากโฟลเดอร์ในโปรเจกต์ของคุณ ทำให้ง่ายต่อการสร้างและจัดการเส้นทางต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องกำหนดเส้นทางด้วยโค้ดเอง ทำให้ลดความซับซ้อนและเพิ่มความสะดวกในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
3. Hot Reloading (การโหลดหน้าแบบทันที)
เมื่อมีการแก้ไขไฟล์โค้ดและบันทึก Next.js จะทำการรีเฟรชหน้าเว็บอัตโนมัติในเบราว์เซอร์โดยทันที ทำให้สามารถดูผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาและทดสอบเว็บไซต์
4. การเขียนโค้ดที่ทันสมัย
เพราะ Next.js สนับสนุนการเขียนโค้ดด้วยภาษา TypeScript ซึ่งเป็นภาษาที่นิยมและทันสมัย ช่วยให้พัฒนาระบบที่มีความปลอดภัย และสามารถจัดการข้อมูลได้ดีขึ้น รวมทั้งสามารถใช้เครื่องมือและไลบรารีต่าง ๆ ของ React ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
5. ตลาดงาน
เนื่องจาก Next.js เป็น Framework ที่ได้รับความนิยมและมีความต้องการในตลาดสูง นักพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญใน Next.js จึงมีโอกาสในการทำงานและได้รับค่าตอบแทนที่ดี รวมทั้งสามารถพัฒนาทักษะและความรู้เพื่อรองรับเทคโนโลยีในอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง
ข้อเสียของการใช้งาน Next.js
1. ความซับซ้อน
สำหรับโปรเจกต์ขนาดเล็ก หรืองานที่ไม่ต้องการความซับซ้อนมาก การใช้ Next.js อาจเป็นทางเลือกที่ไม่คุ้มค่าเท่าไร เนื่องจากมีขั้นตอนและการตั้งค่าที่เพิ่มเติมมากกว่า เมื่อเทียบกับการใช้ React อย่างเดียว ซึ่งอาจทำให้เกิดความซับซ้อนเกินจำเป็น
2. ข้อจำกัดของการเรนเดอร์ด้านเซิฟเวอร์
แม้ว่า SSR จะมีข้อดีในเรื่องความเร็วและ SEO แต่บางแอปพลิเคชันอาจต้องการการเรนเดอร์ฝั่งไคลเอนต์ (Client-Side Rendering) เพื่อรักษาสถานะของผู้ใช้หรือให้ประสบการณ์ที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น เช่น แอปพลิเคชันที่ต้องใช้งานแบบเรียลไทม์ การใช้ SSR อาจไม่เหมาะสมและอาจต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนา
3. การเรียนรู้
สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นเรียนรู้ React การเข้าใจและใช้งาน Next.js อาจดูซับซ้อนและมีขั้นตอนการเรียนรู้ที่สูงขึ้น เนื่องจากต้องเข้าใจทั้งแนวคิดของ SSR, SSG รวมถึงการจัดการเส้นทางและโครงสร้างของโปรเจกต์ นอกจากนี้ ยังต้องเรียนรู้วิธีการใช้งานเครื่องมือและฟีเจอร์เฉพาะของ Next.js ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคในช่วงเริ่มต้น
เริ่มต้นการเขียน Next.js อย่างง่ายกันเถอะ
1. ติดตั้ง Node.js และ npm
เพื่อใช้ Next.js คุณจำเป็นต้องติดตั้ง Node.js ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มรันไทม์สำหรับ TypeScript บนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และ npm (Node Package Manager) ซึ่งเป็นเครื่องมือจัดการแพ็กเกจสำหรับ TypeScript
โดยให้ไปที่เว็บไซต์ทางการของ Node.js แล้วดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดที่เหมาะสมกับระบบปฏิบัติการของคุณ หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว ให้เปิดเทอร์มินัล (Command Prompt, Terminal, หรือ PowerShell) แล้วตรวจสอบการติดตั้งโดยใช้คำสั่งดังนี้
node -v
คำสั่งนี้จะแสดงเวอร์ชันของ Node.js ที่ติดตั้งอยู่ ส่วนถ้าต้องการตรวจสอบเวอร์ชันของ npm ให้พิมพ์
npm -v
ถ้าทั้ง 2 คำสั่งนี้แสดงเวอร์ชันอย่างถูกต้อง ก็แสดงว่าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานแล้วครับ
2. สร้างโปรเจกต์ Next.js ใหม่
ใช้คำสั่ง create-next-app ซึ่งเป็นเครื่องมืออัตโนมัติที่ช่วยสร้างโครงสร้างโปรเจกต์เริ่มต้นของ Next.js ให้คุณง่ายขึ้น โดยรันคำสั่งในเทอร์มินัลดังนี้
npx create-next-app my-nextjs-app
คำสั่งนี้จะดาวน์โหลดและติดตั้งไฟล์พื้นฐานของ Next.js ลงในโฟลเดอร์ชื่อ my-nextjs-app ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนชื่อโปรเจกต์เป็นชื่อที่ต้องการได้ เช่น
npx create-next-app my-website
โดย npx เป็นคำสั่งที่มาพร้อมกับ npm ซึ่งช่วยรันแพ็กเกจที่ไม่ได้ติดตั้งแบบถาวรบนเครื่องของคุณ
3. เข้าสู่โฟลเดอร์โปรเจกต์
หลังจากสร้างโปรเจกต์เสร็จแล้ว ให้เปลี่ยนเข้าไปยังโฟลเดอร์ของโปรเจกต์ด้วยคำสั่ง
cd my-nextjs-app
ซึ่งในกรณีที่คุณตั้งชื่อโปรเจกต์เป็นอย่างอื่น ก็ใช้ชื่อโฟลเดอร์นั้นแทน เช่น
cd my-website
4. เริ่มรันแอปพลิเคชัน Next.js
เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณทำงานและดูผลลัพธ์ ให้รันคำสั่ง
npm run dev
คำสั่งนี้จะเปิดเซิร์ฟเวอร์สำหรับพัฒนา (Development Server) ซึ่งโดยค่าเริ่มต้นจะรันอยู่ที่ http://localhost:3000/ ให้คุณเปิดเบราว์เซอร์แล้วเข้าไปที่ URL นี้ เพื่อดูเว็บไซต์ Next.js ของคุณที่กำลังทำงานอยู่
5. เริ่มพัฒนาหรือแก้ไขเว็บไซต์
คุณสามารถเริ่มสร้างหรือปรับแต่งหน้าเว็บของคุณได้โดยเข้าไปแก้ไขไฟล์ในโฟลเดอร์ pages/ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ Next.js ใช้สร้างเส้นทาง (routing) สำหรับแต่ละหน้าเว็บ เช่น
- หน้าแรก: pages/index.js
- หน้าเกี่ยวกับ: pages/about.js
เมื่อคุณแก้ไขไฟล์ในโฟลเดอร์นี้ แล้วบันทึก การเปลี่ยนแปลงจะสะท้อนให้เห็นทันทีบนเว็บไซต์ที่รันอยู่ในเบราว์เซอร์ หากใช้คำสั่ง npm run dev อยู่
สรุป
Next.js คือ Framework สำหรับพัฒนาเว็บไซต์ด้วย JavaScript ที่ช่วยให้สร้าง Web Application ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยรองรับฟีเจอร์หลาย ๆ อย่างที่ครอบคลุม ซึ่งทำให้การพัฒนาง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังมีข้อดีคือ มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ และยังให้ความสะดวกในการเขียนโค้ดแก่ผู้ใช้งาน
แต่หากใครต้องการหาบริการพัฒนา NextJS ในการสร้าง Web Application พวกผม Till it’s done ก็ยินดีให้บริการ การันตีด้วยผลงานเว็บไซต์ที่ใช้งานได้จริงและดีไซน์สวยงาม ไม่ว่าจะเป็น Vote66, เว็บไซต์พรรคก้าวไกลสำหรับการเลือกตั้งในปี 2566, ระบบการจัดการต้นทุน และการติดตามพนักงานของแดชบอร์ด Foodhub รวมไปถึงระบบเว็บไซต์ของตลาดไท
สามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ของของพวกผม Till it’s done หรือทางอีเมลล์ rick@tillitsdone.com นี้ได้เลยนะครับ
