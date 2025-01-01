Tillitsdone
Flutter Developer คืออาชีพอะไร และมีความสำคัญอย่างไร

Flutter Developer คือผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแอป Cross-Platform ด้วย Flutter ซึ่งช่วยลดเวลาและต้นทุนในการพัฒนา ตอบโจทย์ธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ
thumbnail

Flutter เป็นหนึ่งในตัวเลือกยอดนิยมของ UI Framework ที่ใช้ในการสร้างแอปพลิเคชันแบบ Cross-Platform ในหลายปีมานี้ และยังคงติดอันดับ 1 ใน 5 เครื่องมือที่นิยมใช้งานอยู่ในปัจจุบัน จึงทำให้มีอาชีพ Flutter Developer ขึ้นมา ซึ่งอาชีพนี้คืออะไร และมีความสำคัญต่อการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ Cross-Platform อย่างไร Till it’s done ของพวกผม จะพาไปทำความรู้จักอาชีพนี้ให้มากยิ่งขึ้นกันครับ

ทำความรู้จักอาชีพ Flutter Developer นักพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ Cross-Platform

Flutter Developer คือผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ โดยใช้ Flutter ซึ่งเป็น Framework ของ Google ที่ช่วยในการสร้างแอปพลิเคชันแบบข้ามแพลตฟอร์ม (Cross-Platform Development) เช่น แอปพลิเคชันบน iOS และ Android จากโค้ดเบสเดียวกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ Flutter Developer ต้องมี

  • ความเข้าใจในการออกแบบ UI/UX
  • ความชำนาญในภาษา Dart
  • ประสบการณ์กับการพัฒนาแอปบนหลายแพลตฟอร์ม
  • ความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ API, ฐานข้อมูล และการจัดการข้อมูล
  • ทักษะด้านการทดสอบและดีบักแอปพลิเคชัน
  • ความสามารถในการทำงานเป็นทีมและการสื่อสาร

หน้าที่ของ Flutter Developer 

1. ความรู้พื้นฐานของ Flutter และ Dart

Flutter เป็น Framework ที่ใช้ภาษา Dart ซึ่งเป็นภาษาโปรแกรมที่พัฒนาโดย Google ซึ่ง Flutter Developer จะต้องเข้าใจโครงสร้างของ Flutter Widgets ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของ UI และสามารถเขียนโค้ด Dart เพื่อสร้าง UI, จัดการ State และทำงานกับ Asynchronous Operations ได้

2. การออกแบบและสร้าง UI อย่างมืออาชีพ

Flutter Developer ต้องใช้ Flutter Widgets ในการสร้างหน้าจอและองค์ประกอบต่าง ๆ ของแอปพลิเคชันได้ และต้องออกแบบ UI ที่สวยงามและใช้งานง่ายตามหลัก UX/UI ซึ่งยังรวมไปถึงการปรับแต่งธีม, การแสดงผล และการ Animation ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. การจัดการด้าน Logic และ State Management

ตัว Flutter Developer จะต้องใช้แนวทางต่าง ๆ ในการจัดการ State เช่น Provider, Bloc, Riverpod หรือ GetX รวมถึงเขียน Logic สำหรับการรับข้อมูลจาก API, ฐานข้อมูล หรือเซอร์วิสต่าง ๆ

4. การเชื่อมต่อกับ Backend และ API

โดย Flutter Developer จะทำงานกับ RESTful API, GraphQL หรือ WebSocket และจัดการ JSON, การส่งข้อมูล และรับข้อมูลแบบ Asynchronous ด้วย

5. การทดสอบและดีบักบนแอปพลิเคชัน

นอกจากที่ Flutter Developer จะต้องเขียน Unit Test, Widget Test และ Integration Test แล้ว ยังต้องใช้เครื่องมือดีบักของ Flutter เพื่อแก้ไขปัญหาในโค้ดด้วยเช่นกัน

6. การปรับปรุงและบำรุงรักษาแอปพลิเคชัน

การอัปเดตแอปให้รองรับเวอร์ชันใหม่ของแพลตฟอร์ม และการแก้ไขบั๊ก รวมไปถึงปรับปรุงประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันก็เป็นหน้าที่ของ Flutter Developer ที่จะต้องเข้ามาดูแลในจุดนี้

7. การทำงานเป็นทีมและการใช้เครื่องมือพัฒนา

นอกจากที่กล่าวมาทั้งหมดแล้ว Flutter Developer ยังต้องใช้ Git ในการ Version Control และทำงานร่วมกับทีมออกแบบ, Backend และ QA รวมไปถึงจัดการโปรเจกต์ด้วยเครื่องมือเช่น Jira หรือ Trello อีกด้วย

เครื่องมือสำหรับ Flutter Developer ที่นิยมในปัจจุบัน

1. Panache

Panache เป็นเครื่องมือที่เน้นการสร้างและจัดการ UI ใน Flutter โดยใช้แนวทางแบบ Declarative ซึ่งหมายความว่าสามารถอธิบายลักษณะของ UI ที่ต้องการในรูปแบบโค้ดที่ง่ายต่อการเข้าใจและปรับปรุง 

การใช้ Panache จึงช่วยลดความซับซ้อนในการเขียน UI ทำให้กระบวนการพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยให้การบำรุงรักษาและปรับปรุง UI เป็นเรื่องง่าย โดยเฉพาะในโปรเจกต์ขนาดใหญ่นั่นเองครับ

2. Codemagic

Codemagic เป็นเครื่องมือ CI/CD ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Flutter ซึ่งช่วยให้กระบวนการสร้าง, การทดสอบ และการปล่อยแอปพลิเคชันออกไปใช้งาน เป็นไปโดยอัตโนมัติอย่างรวดเร็วและมีความน่าเชื่อถือ 

โดยคุณสามารถตั้งค่ากระบวนการเหล่านี้เพื่อให้ทุกครั้งที่มีการอัปเดตโค้ด ระบบจะทำงานอัตโนมัติ ตั้งแต่การสร้างไฟล์แอป การรันเทสต์ ไปจนถึงการปล่อยแอปขึ้นสโตร์หรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ ช่วยประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือ

3. Appetize

Appetize เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถทดสอบ พร้อมกับแชร์แอปพลิเคชัน iOS และ Android ผ่านเบราว์เซอร์ได้โดยตรง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการนำเสนอ และรับฟีดแบคจากผู้ใช้งานหรือทีมงาน โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์จริง หรือจำลองอุปกรณ์ในเครื่อง อีกทั้งคำสั่งยังใช้งานได้ง่ายและรองรับการแสดงผลแบบเรียลไทม์ ช่วยให้งานทดสอบและปรับปรุงแอปพลิเคชันเป็นไปอย่างรวดเร็ว

4. Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) เป็น IDE ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่ม Flutter Developer เนื่องจากมีความสามารถในการปรับแต่งที่สูงและรองรับปลั๊กอินได้มากมาย โดยเฉพาะปลั๊กอินสำหรับ Flutter และ Dart ซึ่งช่วยให้การเขียนโค้ด, การดีบัก และการทดสอบเป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ

5. Android Studio

Android Studio เป็น IDE หลักสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันของ Android แต่ก็รองรับการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Flutter ได้อย่างเต็มที่ โดยมาพร้อมเครื่องมือสำหรับดีบัก, การจำลองอุปกรณ์ และการทดสอบแอปบนอุปกรณ์เสมือน (Emulator) ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถตรวจสอบ และปรับปรุงแอปพลิเคชันให้ทำงานได้ดีบนอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น

6. Dartpad

DartPad เป็นเครื่องมือออนไลน์ที่ช่วยให้คุณสามารถเขียนและทดลองโค้ด Dart และ Flutter ได้แบบเบื้องต้น โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ใด ๆ บนเครื่องของคุณ ช่วยให้เรียนรู้และทดลองสร้าง UI หรือฟังก์ชันต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือสำหรับการทดสอบแนวคิดใหม่ ๆ อย่างง่ายดาย

7. Vysor

Vysor เป็นเครื่องมือสำหรับสะพานเชื่อมต่ออุปกรณ์ Android เข้ากับคอมพิวเตอร์ เพื่อการดีบักและทดสอบแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์จริงแบบ Real-Time ช่วยให้นักพัฒนาสามารถดูหน้าจออุปกรณ์ Android บนคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งควบคุมและตรวจสอบพฤติกรรมของแอปพลิเคชันได้อย่างสะดวก ช่วยลดเวลาในการทดสอบบนอุปกรณ์จริง

8. Dio

Dio เป็นไลบรารี HTTP Client สำหรับ Flutter ที่มีความสามารถสูงในการจัดการคำร้องขอ HTTP เช่น การส่งข้อมูล, การดาวน์โหลดไฟล์, การตั้งค่า, Timeout และการจัดการข้อผิดพลาด ช่วยให้นักพัฒนาสามารถเขียนโค้ดเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้ง่ายและปลอดภัยมากขึ้น รวมถึงรองรับการโหลดไฟล์ขนาดใหญ่และการใช้งานแบบ Asynchronous ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. Bitrise

Bitrise เป็นแพลตฟอร์ม CI/CD สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือที่รองรับ Flutter ช่วยให้กระบวนการอัตโนมัติในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การสร้างไฟล์แอปพลิเคชัน, การทดสอบ การปล่อยแอปพลิเคชันไปยังสโตร์ หรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย ช่วยลดภาระงานและเพิ่มความน่าเชื่อถือในการปล่อยแอปพลิเคชันคุณภาพสูง

10. TestMagic

TestMagic เป็นเครื่องมือสำหรับการทดสอบ UI อัตโนมัติใน Flutter ช่วยให้คุณสามารถสร้างเทสต์สำหรับตรวจสอบความถูกต้องของ UI บนหลายอุปกรณ์และหลายแพลตฟอร์มได้อย่างง่ายดาย โดยสามารถรันเทสต์หลายชุดพร้อมกัน ช่วยให้มั่นใจว่าแอปพลิเคชันของคุณสามารถทำงานได้ดี ในทุกสภาพแวดล้อมและบนอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานและคุณภาพของตัวแอปพลิเคชัน

Flutter Developer สำคัญอย่างไรสำหรับธุรกิจของคุณ

1. ใช้รหัสฐานเดียวสำหรับระบบปฏิบัติการใด ๆ ก็ตาม

Flutter ทำงานบนแนวคิด “Single Codebase” หรือรหัสฐานเดียว ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเขียนโค้ดเดียวกันแล้วนำไปใช้งานบนทั้ง iOS และ Android ได้อย่างไม่มีปัญหา ส่งผลให้ลดความซับซ้อนในการพัฒนาระบบหลายแพลตฟอร์ม และลดระยะเวลาในการพัฒนา นอกจากนี้ยังทำให้การบำรุงรักษา และอัปเดตแอปพลิเคชันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ใช้เวลาในการออกสู่ตลาดได้เร็ว

ด้วยการพัฒนาที่รวดเร็วและประหยัดเวลาขึ้นนี้ ธุรกิจของคุณสามารถเปิดตัวแอปพลิเคชันสู่ตลาดได้เร็วขึ้น ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในยุคดิจิทัลที่เวลามีค่าอย่างยิ่ง การนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเร็วขึ้นยังช่วยสร้างรายได้ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

3. เหนือกว่าในการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

Flutter ช่วยให้สามารถสร้าง UI ที่สวยงามและมีความสมจริงได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งยังรองรับการใช้งานบนอุปกรณ์ที่หลากหลาย เช่น Smartphone หรือ Taplet รวมถึงอุปกรณ์ที่รองรับระบบหน้าจอสัมผัส ซึ่งทำให้แอปพลิเคชันของคุณมีความโดดเด่นและเป็นมืออาชีพมากขึ้น รวมถึงสามารถปรับแต่งและปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของธุรกิจ

4.คุ้มค่าคุ้มราคาในการพัฒนา

การใช้ Flutter Developer จะช่วยลดต้นทุนในการพัฒนาและบำรุงรักษาแอปพลิเคชัน เนื่องจากไม่ต้องเขียนโค้ดแยกสำหรับแต่ละแพลตฟอร์ม ซึ่งทำให้บริษัทสามารถลงทุนในทรัพยากรและเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่ดีขึ้น

สรุป

Flutter Developer คือผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ Cross-Platform โดยใช้ Flutter ซึ่งเป็น Framework ของ Google ที่ช่วยสร้างแอปบน iOS และ Android จากโค้ดเดียวกัน อาชีพนี้จึงมีความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดเวลาในการพัฒนาระบบสำหรับธุรกิจต่าง ๆ นั่นทำให้ Flutter Developer เป็นอาชีพที่สำคัญสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันที่คุ้มค่า และตอบโจทย์ยุคดิจิทัลอย่างมาก

หากคุณกำลังมองหา Outsource หรือ Software House ที่มีบริการพัฒนาแอป Flutter อยู่แล้ว Till It’s Done ของพวกผม คือบริษัท Software House ที่มีประสบการณ์ในสายงานมากกว่า 10 ปี และได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ มากกว่า 60 โครงการ เรามีความพร้อมที่จะช่วยพัฒนาแอปพลิเคชัน ที่ตอบโจทย์ธุรกิจของคุณอย่างครบถ้วนและครอบคลุมในทุกด้านของ Mobile Application ที่คุณต้องการ

ซึ่งหากสนใจ สามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ของของพวกผม Till it’s done หรือทางอีเมลล์ rick@tillitsdone.com นี้ได้เลยนะครับ

