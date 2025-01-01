Tillitsdone
down Scroll to discover

รู้จักกับ บริษัท Software House คืออะไร ทำอะไรบ้าง

Software House คือศูนย์บริการที่ครบวงจรในการพัฒนาเทคโนโลยี ช่วยสนับสนุนธุรกิจในยุค 4.0 และสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในตลาดการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
thumbnail

Software House คือบริษัทที่มีบทบาทสำคัญในยุคดิจิทัล ที่ความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในวงการธุรกิจที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถและความคล่องตัวในการดำเนินงาน พวกเขาจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยให้องค์กรของคุณ สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เข้ามาช่วยในเรื่องต่าง ๆ และสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในตลาดแข่งขันออกมาได้

Software House สถานที่รังสรรค์ซอฟต์แวร์เฉพาะด้าน

Software House คือ บริษัทที่มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยมีทีมงานนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ตามความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะซอฟต์แวร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเฉพาะสำหรับธุรกิจนั้น ๆ หรือที่เรียกว่า Custom Software ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บางบริษัท Software House ยังมีการพัฒนาซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถนำไปใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องปรับแต่งใด ๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของตนเอง

อีกทั้ง Software House ยังให้บริการ IT Solution อย่างครบวงจร ซึ่งรวมถึงการให้คำปรึกษาด้าน IT, การพัฒนาเว็บไซต์, การพัฒนาแอปพลิเคชัน, Infrastructure Management และการให้บริการระบบ Cloud เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้ Software House จึงทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการด้าน IT และดิจิทัลที่ครบครัน ช่วยสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจในยุค 4.0 ที่มีการแข่งขันสูง และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจของคุณนั่นเองครับ

รวมบริการของ Software House ที่พบได้บ่อย

1. รับพัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะด้าน (Custom Software)

Software House มักจะเชี่ยวชาญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีความซับซ้อน และเหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม ทำให้ทีมงานของพวกเขามีความยืดหยุ่นและมีความรู้ในเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมที่ทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงที่สุด นอกจากนี้ ยังมีการให้คำปรึกษาและการสนับสนุนตลอดทั้งกระบวนการพัฒนา เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ธุรกิจได้อย่างแท้จริง

2. รับพัฒนาเว็บไซต์

หลาย Software House มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโซลูชันที่ใช้เทคโนโลยีเว็บไซต์ เพื่อรองรับความต้องการของธุรกิจในยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเว็บไซต์สำหรับโปรไฟล์บริษัท ที่ช่วยนำเสนอข้อมูลและภาพลักษณ์ขององค์กร, เว็บไซต์ E-Commerce ที่อำนวยความสะดวกในการขายสินค้าออนไลน์, หรือ Web Application ที่เสริมประสิทธิภาพการทำงานและการบริการลูกค้า ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างตัวตนออนไลน์ที่แข็งแกร่ง และเพิ่มโอกาสในการขายในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. รับพัฒนาแอปพลิเคชัน

อีกหนึ่งบริการหลักที่ Software House มีความเชี่ยวชาญ คือการพัฒนา Mobile Application สำหรับแพลตฟอร์ม Android และ iOS ซึ่งเหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงแบรนด์ได้ง่าย และสะดวกผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการสื่อสารกับลูกค้า เช่น การส่งการแจ้งเตือนเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงโปรโมชั่นของแบรนด์ได้อย่างรวดเร็ว เป็นต้น

Till it’s done บริษัท Software House ผู้เชี่ยวชาญ NextJS, NodeJS และ Flutter

พวกผม Till it’s done นั้นเป็นบริษัท Software House ที่ให้บริการพัฒนาเว็บแอพแบบกำหนดเองได้ในประเทศไทย การันตีได้ด้วยความเชี่ยวชาญกว่า 10 ปี และโปรเจคที่ประสบความสำเร็จมากกว่า 60 โปรเจค ด้วยทีม Web Application ของไทยที่สามารถสร้างโซลูชันที่รวดเร็ว, ปลอดภัย และมีความเสถียรโดยใช้ NextJS, NodeJS และ Flutter ในการทำงาน

ซึ่ง Till it’s done ของพวกผมนั้นผ่านการร่วมงานกับหลากหลายองค์กร ไม่ว่าจะเป็น Muze Innovation, Blockfint, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa), พรรคก้าวไกล, โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ, workpointTODAY, Jitta, XSpring Digital, ตลาดไท, Propfit, German Institute for Global and Area Studies และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

พร้อมกับผลงานเว็บไซต์ที่ใช้งานได้จริงและดีไซน์สวยงาม ไม่ว่าจะเป็น Vote66, เว็บไซต์พรรคก้าวไกลสำหรับการเลือกตั้งในปี 2566, ระบบการจัดการต้นทุน และการติดตามพนักงานของแดชบอร์ด Foodhub รวมไปถึงระบบเว็บไซต์ของตลาดไท

หรือผลงาน Mobile Application ที่ใช้งานได้จริงอย่าง Ecommerce Application, แอปพลิเคชันระบบทะเบียนราชการ, Chat Application, Infographic Application และ Finance Application ด้วยเช่นกัน

โดยบริการด้านการพัฒนาของพวกผมนั้น ครอบคลุม Web Application และ Mobile Application ไม่ว่าจะเป็น

  • NextJS Development
  • ReactJs Development
  • NodeJS Back-End
  • Flutter App Development
  • Corporate Website
  • Custom Backoffice
  • Interactive Web App

ซึ่งทั้งหมดนี้สร้างขึ้นเพื่อความรวดเร็วในการทำงานของแอปพลิเคชัน, มีความปลอดภัย และบำรุงรักษาได้ในกรอบมาตรฐานของอุตสาหกรรมเช่น NextJS, React, Typescript, Flutter, NodeJs และ Go ด้วยเครื่องมือที่ถูกคัดสรรมาเป็นอย่างจากทางพวกผม Till it’s done นั่นเองครับ

สรุป

บริษัท Software House นั้นมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโปรแกรม และแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการสร้างซอฟต์แวร์บริหารจัดการองค์กร, ระบบ E-Commerce หรือแม้แต่ Mobile Application ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและการพัฒนาอย่างมีระบบ ซึ่งสามารถสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในการทำตลาดและให้บริการลูกค้าได้อย่างสร้างสรรค์และในโลกที่การแข่งขันสูงเช่นนี้ การเลือกใช้บริการจาก Software House ที่มีคุณภาพและความสามารถสามารถเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำพาธุรกิจไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน ดังนั้น หากสนใจร่วมงานกับ Till it’s done ของพวกผม สามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ของของพวกผม Till it’s done หรือทางเบอร์โทรศัพท์ 0824564755 นี่ได้เลยนะครับ

icons/logo-tid.svg Latest Blogs
Discover our top articles, selected to support the growth of your business.
https://imgproxy-landing-page.tillitsdone.com/sig/rs:fit:1200:630/plain/https%3A%2F%2Fcms-r2.tillitsdone.com%2Fwp-content-prod%2Fuploads%2F2025%2F09%2FTill-its-done_SEO_R36_Sep_1440x697.jpg@webp Material-UI (MUI) คืออะไร อยากสร้าง UI สวยงามและเป็นมืออาชีพในเวลาอันรวดเร็วใช่ไหม มาทำความรู้จักกับ Material-UI (MUI) ที่ช่วยให้คุณพัฒนาแอปพลิเคชันบน React ได้ง่ายและดูดีในทุกอุปกรณ์ https://imgproxy-landing-page.tillitsdone.com/sig/rs:fit:1200:630/plain/https%3A%2F%2Fcms-r2.tillitsdone.com%2Fwp-content-prod%2Fuploads%2F2025%2F09%2FTill-its-done_SEO_R35_Sep_1440x697.jpg@webp มือใหม่อยากเริ่มเขียนแอป ต้องใช้โปรแกรมและภาษาอะไรบ้าง? อยากเป็นนักพัฒนาแอปแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง พบกับแนวทางการเลือกเครื่องมือและภาษาเบื้องต้นพร้อมคำแนะ เพื่อก้าวสู่เส้นทางการเขียนแอปอย่างมั่นใจในบทความนี้ https://imgproxy-landing-page.tillitsdone.com/sig/rs:fit:1200:630/plain/https%3A%2F%2Fcms-r2.tillitsdone.com%2Fwp-content-prod%2Fuploads%2F2025%2F09%2FTill-its-done_SEO_R34_Sep_1440x697.jpg@webp Website Development Process: เว็บไซต์เปิดตัวแล้ว! แล้วต้องทำอะไรต่อ? พร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่ความสำเร็จในโลกออนไลน์ มาเรียนรู้ขั้นตอนและเคล็ดลับดูแลเว็บไซต์หลังเปิดตัว เพื่อสร้างความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืนแก่ธุรกิจกันเถอะ พร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่ความสำเร็จในโลกออนไลน์ มาเรียนรู้ขั้นตอนและเคล็ดลับดูแลเว็บไซต์หลังเปิดตัว เพื่อสร้างความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืนแก่ธุรกิจกันเถอะ https://imgproxy-landing-page.tillitsdone.com/sig/rs:fit:1200:630/plain/https%3A%2F%2Fcms-r2.tillitsdone.com%2Fwp-content-prod%2Fuploads%2F2025%2F09%2FTill-its-done_SEO_R27_Sep_1440x697.jpg@webp เปรียบเทียบ 3 วิธีติดตั้ง install node js บน Ubuntu: NVM vs NodeSource vs Official Repo แบบไหนดีที่สุด? เรียนรู้วิธีติดตั้ง Node.js บน Ubuntu ด้วย NVM, NodeSource หรือ Official Repo เลือกวิธีที่เหมาะกับความต้องการของคุณ พร้อมเปรียบเทียบ เพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ! https://imgproxy-landing-page.tillitsdone.com/sig/rs:fit:1200:630/plain/https%3A%2F%2Fcms-r2.tillitsdone.com%2Fwp-content-prod%2Fuploads%2F2025%2F09%2FTill-its-done_SEO_R26_Sep_1440x697.jpg@webp Next js image การ Optimization รูปภาพแบบ Native ที่มีประสิทธิภาพสูง เรียนรู้วิธีใช้ Next.js Image เพื่อ Optimization การแสดงภาพบนเว็บไซต์ ด้วยเทคนิคบีบอัด ปรับขนาด Lazy Load และรองรับ Responsive ช่วยให้เว็บคุณโหลดเร็วขึ้นแน่นอน! https://imgproxy-landing-page.tillitsdone.com/sig/rs:fit:1200:630/plain/https%3A%2F%2Fcms-r2.tillitsdone.com%2Fwp-content-prod%2Fuploads%2F2025%2F08%2FTill-its-done_SEO_R22_June_1440x697.jpg@webp Flutter Developer คืออะไร? สำคัญแค่ไหน Flutter Developer คือผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแอปมือถือด้วย Flutter ที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็วและคุ้มค่า ด้วยเทคโนโลยีที่ยืดหยุ่นและประหยัดต้นทุน
View all 1235 blogs
icons/logo-tid.svg

พูดคุยกับซีอีโอ

พร้อมที่จะสร้างเว็บ/แอปของคุณให้มีชีวิตชีวาหรือเสริมทีมของคุณด้วยนักพัฒนาชาวไทยผู้เชี่ยวชาญหรือไม่?
ติดต่อเราวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับความต้องการของคุณ แล้วมาสร้างโซลูชันที่ปรับแต่งเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณกัน เรายินดีช่วยเหลือทุกขั้นตอน!
🖐️ Contact us
down Explore our best articles, cover a wide variety of technologies
Our knowledge base
196 Articles
Explore right
icons/logo-react.svg ReactJs
Popular JavaScript library for building user interfaces with a component-based architecture.
160 Articles
Explore right
icons/flutter.svg Flutter
UI toolkit for building natively compiled applications for mobile, web, and desktop from a single codebase.
144 Articles
Explore right
icons/logo-nodejs.svg Nodejs
JavaScript runtime for building scalable, high-performance server-side applications.
58 Articles
Explore right
icons/next-js.svg Nextjs
React framework enabling server-side rendering and static site generation for optimized performance.
38 Articles
Explore right
icons/tailwind.svg TailwindCSS
Utility-first CSS framework for rapid UI development.
36 Articles
Explore right
icons/code-outline.svg Typescript
Superset of JavaScript adding static types for improved code quality and maintainability.
126 Articles
Explore right
icons/code-outline.svg Golang
Programming language known for its simplicity, concurrency model, and performance.
67 Articles
Explore right
icons/code-outline.svg AstroJs
Astro is an all-in-one web framework. It includes everything you need to create a website, built-in.
38 Articles
Explore right
icons/code-outline.svg Jest
Versatile testing framework for JavaScript applications supporting various test types.
12 Articles
Explore right
icons/code-outline.svg Website development th
10 Articles
Explore right
icons/code-outline.svg Mobile application th
5 Articles
Explore right
icons/code-outline.svg Reactjs th
3 Articles
Explore right
icons/code-outline.svg Flutter th
3 Articles
Explore right
icons/code-outline.svg Nextjs th
1 Articles
Explore right
icons/code-outline.svg Software house th
1 Articles
Explore right
icons/code-outline.svg Nodejs th
337 Articles
Explore right
icons/css-4.svg CSS
CSS3 is the latest version of Cascading Style Sheets, offering advanced styling features like animations, transitions, shadows, gradients, and responsive design.
Let's keep in Touch
Thank you for your interest in Tillitsdone! Whether you have a question about our services, want to discuss a potential project, or simply want to say hello, we're here and ready to assist you.
We'll be right here with you every step of the way.
Contact Information
rick@tillitsdone.com+66824564755
Find All the Ways to Get in Touch with Tillitsdone - We're Just a Click, Call, or Message Away. We'll Be Right Here, Ready to Respond and Start a Conversation About Your Needs.
Address
9 Phahonyothin Rd, Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Bangkok Thailand
Visit Tillitsdone at Our Physical Location - We'd Love to Welcome You to Our Creative Space. We'll Be Right Here, Ready to Show You Around and Discuss Your Ideas in Person.
Social media
FacebookInstagramLinkedIn
Connect with Tillitsdone on Various Social Platforms - Stay Updated and Engage with Our Latest Projects and Insights. We'll Be Right Here, Sharing Our Journey and Ready to Interact with You.
We anticipate your communication and look forward to discussing how we can contribute to your business's success.
We'll be here, prepared to commence this promising collaboration.
Premier agency directory, awards platform, and media hub connecting brands with top agencies in software, app development DesignRush
web design companies Trusted B2B listing, rating, and review platform where you can explore and compare the top-ranked companies worldwide Goodfirms
Frequently Asked Questions
Explore frequently asked questions about our products and services.
Whether you're curious about features, warranties, or shopping policies, we provide comprehensive answers to assist you.