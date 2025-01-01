- Services
เปรียบเทียบ 3 วิธีติดตั้ง install node js บน Ubuntu: NVM vs NodeSource vs Official Repo แบบไหนดีที่สุด?
เมื่อพูดถึงการ install node js ubuntu นั้น มีหลากหลายวิธีให้เลือกใช้ ทั้ง NVM, NodeSource และเวอร์ชันจาก Official Repository ซึ่งขึ้นอยู่กับความสะดวกและความต้องการของแต่ละผู้ใช้งาน โดยแต่ละวิธีนั้นมีข้อดีและข้อด้อยที่แตกต่างกันไป ซึ่งในบทความนี้ Till it’s done นำทั้ง 3 วิธีในการ install node js ubuntu มาเปรียบเทียบกันเพื่อหาว่าวิธีไหนเหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ ที่เป็นผู้ใช้งานนั่นเองครับ
ทำความรู้จัก NVM vs NodeSource vs Official Repo ที่ใช้ install node js ubuntu
ทั้ง NVM, NodeSource และ Official Repo ต่างก็เป็นเครื่องมือและแหล่งเก็บแพ็กเกจที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถใช้ install node js ubuntu ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแต่ละแบบก็มีข้อดีและเหมาะกับการใช้งานในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
1. NVM
NVM หรือ Node Version Manager เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและสะดวกสบายสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการจัดการเวอร์ชันของ Node.js บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง ด้วย NVM คุณสามารถติดตั้งและสลับใช้งานหลายเวอร์ชันของ Node.js ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องลบและติดตั้งซ้ำในแต่ละเวอร์ชัน
ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับการทดสอบหรือพัฒนาระบบที่รองรับกับหลาย ๆ เวอร์ชัน เช่น เวอร์ชันเก่าเพื่อความเข้ากันได้กับโปรเจกต์บางตัว หรือเวอร์ชันใหม่เพื่อทดลองฟีเจอร์ใหม่ ๆ อีกด้วย
นอกจากนี้ NVM ยังช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนเวอร์ชัน Node.js ได้รวดเร็วและไม่ยุ่งยาก ด้วยคำสั่งง่าย ๆ เช่น nvm install, nvm use, และ nvm ls ซึ่งเหมาะสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการความคล่องตัว ในการจัดการเวอร์ชันบนระบบ Linux หรือ macOS
โดยปกติแล้ว การติดตั้ง NVM จะทำผ่านคำสั่งในเทอร์มินัล เช่นการดาวน์โหลดสคริปต์ติดตั้งจาก GitHub และรันคำสั่งในเทอร์มินัลเพื่อให้ระบบสามารถจัดการเวอร์ชันได้อย่างอิสระนั่นเอง
2. NodeSource
NodeSource เป็นบริษัทที่ให้บริการแหล่งเก็บแพ็กเกจ (Repository) สำหรับ Node.js โดยเฉพาะในระบบปฏิบัติการ Linux เช่น Ubuntu, Debian ซึ่งเป็นแหล่งเก็บแพ็กเกจที่อัปเดตและเสถียร
โดยพวกเขาจะจัดเตรียม Repository ที่เป็นทางการและเป็นกลางสำหรับเวอร์ชันต่าง ๆ ของ Node.js ทำให้ผู้ใช้งานสามารถติดตั้ง Node.js เวอร์ชันล่าสุด หรือเวอร์ชันที่ต้องการได้ง่ายและปลอดภัยมากขึ้นผ่านเครื่องมือจัดการแพ็กเกจ เช่น apt หรือ yum แทนที่จะดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บไซต์โดยตรง
ซึ่งแนวทางนี้จะช่วยให้ง่ายต่อการบำรุงรักษาและอัปเดตระบบ รวมทั้งยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าเวอร์ชันของ Node.js ที่ติดตั้ง เป็นเวอร์ชันที่ได้รับการสนับสนุนและมีความเสถียรสูงสุด
3. Official Repo
Official Repo หรือ Repositories อย่างเป็นทางการ คือแหล่งเก็บแพ็กเกจซอฟต์แวร์ที่ได้รับการดูแลและรับรองโดยผู้พัฒนาโดยตรง เช่น ในกรณีของ Node.js ก็มี Repository อย่างเป็นทางการที่จัดเตรียมโดยทีมพัฒนาของ Node.js เอง ซึ่งนี่เป็นแหล่งที่ให้คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งเวอร์ชันล่าสุด หรือเวอร์ชันที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการได้อย่างมั่นใจ
แพ็กเกจใน Official Repo จะได้รับการตรวจสอบและทดสอบอย่างเข้มงวด ทำให้แน่ใจได้ว่าเวอร์ชันที่ติดตั้งนั้นปลอดภัยและสมบูรณ์ พร้อมใช้งานในสภาพแวดล้อมการพัฒนาหรือการผลิต โดยการติดตั้งจากแหล่งนี้มักจะใช้คำสั่ง apt หรือ yum เช่นเดียวกับการติดตั้งแพ็กเกจทั่วไป ซึ่งเป็นแนวทางที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการความมั่นใจในความเสถียรของซอฟต์แวร์
ข้อดีข้อเสียของ NVM vs NodeSource vs Official Repo
ข้อดีของ NVM
- สามารถติดตั้งและจัดการหลายเวอร์ชันของ Node.js ได้ในเครื่องเดียวกัน : ด้วย NVM ผู้ใช้งานสามารถติดตั้ง Node.js เวอร์ชันต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย และสามารถสลับเวอร์ชันที่ใช้งานอยู่ได้อย่างรวดเร็ว เช่น ระหว่างเวอร์ชัน 14, 16, 18 เป็นต้น ซึ่งเป็นประโยชน์มากสำหรับนักพัฒนาที่ทำงานหลายโปรเจกต์ที่ต้องการเวอร์ชันแตกต่างกัน
- อัปเดตเวอร์ชัน Node.js ได้ง่ายและรวดเร็ว : เมื่อมีเวอร์ชันใหม่ออกมา ผู้ใช้งานสามารถติดตั้งและอัปเดต Node.js ได้ในไม่กี่คำสั่ง โดยไม่ต้องดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งด้วยตนเอง ทำให้การจัดการเวอร์ชันเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว
- ไม่ส่งผลต่อระบบหลัก : การใช้งาน NVM จะติดตั้ง Node.js ในโฟลเดอร์เฉพาะของผู้ใช้งาน เช่นในโฟลเดอร์ .nvm ซึ่งแยกออกจากระบบหลัก ทำให้ไม่เสี่ยงต่อการทำลายหรือทำให้ระบบปฏิบัติการหลักเสียหาย การทดลองใช้งานเวอร์ชันต่าง ๆ จึงเป็นไปได้อย่างปลอดภัย
- เหมาะสำหรับการพัฒนาและทดสอบหลายโปรเจกต์ : นักพัฒนาสามารถตั้งค่าเวอร์ชันของ Node.js ให้ตรงกับแต่ละโปรเจกต์ได้อย่างง่ายดาย เช่น โครงการหนึ่งใช้ Node.js เวอร์ชัน 14 อีกโครงการหนึ่งใช้เวอร์ชัน 18 โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าระบบหลัก
ข้อเสียของ NVM
- ต้องติดตั้งและตั้งค่าก่อนใช้งาน : การใช้งาน NVM จำเป็นต้องดาวน์โหลดและติดตั้งเครื่องมือก่อน จากนั้นต้องตั้งค่าพื้นฐาน เช่น การเพิ่มคำสั่งใน shell profile อย่าง .bashrc หรือ .zshrc ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับการตั้งค่าระบบ หรือคำสั่งในเทอร์มินัล
- อาจมีความซับซ้อนสำหรับผู้เริ่มต้น : สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มเรียนรู้ Node.js และเครื่องมือ Command Line อาจรู้สึกว่ายุ่งยาก เนื่องจากต้องเข้าใจคำสั่งต่าง ๆ สำหรับการติดตั้ง, การสลับเวอร์ชัน, การจัดการเวอร์ชัน และการตั้งค่า Shell Environment
- การใช้งานในบางสคริปต์อัตโนมัติอาจซับซ้อนกว่า : ในกรณีที่มีการใช้งานสคริปต์อัตโนมัติ เช่น สคริปต์สำหรับการสร้าง Environment สำหรับ CI/CD Pipeline หรือการ Deploy อัตโนมัติ การจัดการกับ NVM อาจต้องเขียนคำสั่งเพิ่มเติม เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานเวอร์ชันที่ถูกต้องได้อย่างอัตโนมัติ ซึ่งอาจเพิ่มความซับซ้อนในการเขียนและดูแลรักษา
NodeSource
ข้อดีของ NodeSource
- ให้เวอร์ชันล่าสุดและเป็นทางการสำหรับ Node.js : NodeSource มีการอัปเดต Repository อย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ใช้งานสามารถติดตั้ง Node.js เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากทีม Node.js ได้ง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องรอการอัปเดตผ่าน Package Deference บนระบบปฏิบัติการ ซึ่งช่วยให้พัฒนาซอฟต์แวร์ทันสมัยและปลอดภัยยิ่งขึ้น
- ติดตั้งง่ายผ่านคำสั่งเดียวและสามารถอัปเดตเวอร์ชันได้สะดวก : การติดตั้ง Node.js จาก NodeSource สามารถทำได้โดยใช้คำสั่งบรรทัดคำสั่งเพียงไม่กี่คำ เช่น การเพิ่ม Repository และติดตั้งแพ็คเกจ ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนและเวลาในการเซ็ตอัป นอกจากนี้ เมื่อมีการปล่อยเวอร์ชันใหม่ ก็สามารถอัปเดตได้ง่ายด้วยคำสั่งเดียวหรือไม่กี่คำ ทำให้การบำรุงรักษาระบบเป็นเรื่องง่ายขึ้น
- เหมาะสำหรับการใช้งานในเซิร์ฟเวอร์หรือโปรเจกต์จริงจัง : เนื่องจาก NodeSource ให้เวอร์ชัน Node.js ที่เป็นทางการและได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการ จึงเหมาะสำหรับการใช้งานใน Production Environment ซึ่งต้องการความเสถียรและความน่าเชื่อถือสูง รวมถึงสามารถรองรับการใช้งานในระดับองค์กร หรือโปรเจกต์ที่ต้องการความมั่นคงในการอัปเดต
ข้อเสียของ NodeSource
- ไม่สามารถจัดการหลายเวอร์ชันในเครื่องเดียวกันได้ : โดยทั่วไป NodeSource จะติดตั้ง Node.js เวอร์ชันเดียวในระบบ ซึ่งอาจเป็นข้อจำกัดสำหรับผู้ใช้งาน ที่ต้องการรันหลายเวอร์ชันพร้อมกันในเครื่องเดียวกัน เช่น การทดสอบโปรเจกต์ต่างเวอร์ชัน หรือการพัฒนาฟีเจอร์ที่ต้องการความแตกต่างกันของ Node.js
ต้องเพิ่ม Repository เข้าสู่ระบบของ Ubuntu ซึ่งอาจเป็นข้อกังวลด้านความปลอดภัยในบางกรณี : การเพิ่ม Repository ของ NodeSource ลงในระบบปฏิบัติการ Ubuntu หรือ Debian ต้องให้สิทธิ์ในการเข้าถึง Repository ซึ่งอาจเป็นช่องทางที่อาจมีความเสี่ยงหาก Repository นั้นถูกบุกรุก หรือมีการเปลี่ยนแปลงมัลแวร์ได้ นอกจากนี้ การให้สิทธิ์การเข้าถึง Repository อาจก่อให้เกิดความกังวลด้านความปลอดภัยในบางองค์กร
- อัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่อาจต้องทำซ้ำขั้นตอน : เมื่อมีการเปิดตัว Node.js เวอร์ชันใหม่ ผู้ใช้งานอาจจำเป็นต้องรันคำสั่งเพิ่ม Repository และอัปเดตแพ็คเกจอีกครั้ง ซึ่งอาจเป็นขั้นตอนที่ต้องทำซ้ำอยู่เสมอ ทำให้บางครั้งอาจเกิดความสับสนหรือลืมอัปเดต นอกจากนี้ การอัปเดตบ่อย ๆ อาจนำไปสู่ความเสี่ยงของความไม่เสถียรในบางกรณี หากเวอร์ชันใหม่ยังไม่ผ่านการทดสอบอย่างเพียงพอ
Official Repo
ข้อดีของ Official Repo
- ติดตั้งง่ายและรวดเร็วผ่านคำสั่ง apt : ผู้ใช้งานสามารถติดตั้ง Node.js ด้วยคำสั่งง่าย ๆ เช่น sudo apt update ตามด้วย sudo apt install nodejs โดยไม่ต้องดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งจากแหล่งอื่น ๆ หรือปรับแต่งค่าการตั้งค่าเพิ่มเติม ทำให้การติดตั้งเป็นไปอย่างรวดเร็วและไม่ซับซ้อน
- ปลอดภัยและได้รับการสนับสนุนจาก Ubuntu : เนื่องจากซอฟต์แวร์ใน Official Repo ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากทีมงานของ Ubuntu ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าซอฟต์แวร์นั้นปลอดภัยจากภัยคุกคามและไม่มีมัลแวร์ รวมทั้งสามารถรับการอัปเดตด้านความปลอดภัยได้อย่างเป็นระยะ ๆ อีกด้วย
- เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปและโปรเจกต์ที่ไม่ต้องการเวอร์ชันล่าสุดมาก : สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการใช้งาน Node.js ในลักษณะทั่วไป เช่น การพัฒนาเว็บไซต์ การใช้งานในสภาพแวดล้อมทดลอง หรือโปรเจกต์ที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับฟีเจอร์ใหม่ ๆ ของ Node.js เวอร์ชันล่าสุด การใช้ Official Repo ถือเป็นทางเลือกที่ดี เนื่องจากความเสถียรและความน่าเชื่อถือสูง
ข้อเสียของ Official Repo
- เวอร์ชันของ Node.js ใน Official Repo อาจล้าสมัยเมื่อเทียบกับ NodeSource หรือ NVM : เนื่องจาก Ubuntu จะทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ใน Official Repo ตามรอบการปล่อยอัปเดตของเวอร์ชัน Ubuntu เอง ซึ่งอาจช้ากว่าการปล่อยเวอร์ชันล่าสุดจากแหล่งอื่น เช่น NodeSource หรือ NVM ที่เน้นอัปเดตเวอร์ชันใหม่ ๆ อย่างรวดเร็ว
- ไม่มีความสามารถในการจัดการหลายเวอร์ชันในเครื่องเดียวกัน : การติดตั้ง Node.js จาก Official Repo จะเป็นการติดตั้งเวอร์ชันเดียว ทำให้ไม่สามารถสลับเวอร์ชันต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ เหมือนกับ NVM ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อจัดการหลายเวอร์ชันของ Node.js บนเครื่องเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ
- อัปเดตช้ากว่าแหล่งอื่น ๆ เมื่อมีเวอร์ชันใหม่ออกมา : เมื่อ Node.js ออกเวอร์ชันใหม่ ๆ ผู้ใช้งานที่ใช้ Official Repo อาจต้องรอการอัปเดตจาก Ubuntu ซึ่งอาจใช้เวลานานกว่าการติดตั้งจากแหล่งที่เน้นความเร็วในการปล่อยเวอร์ชัน เช่น NodeSource หรือ NVM ที่สามารถอัปเดตได้เกือบจะทันทีที่เวอร์ชันใหม่ออกมา
สรุปข้อดีข้อเสียระหว่าง NVM vs NodeSource vs Official Repo
- NVM เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างมาก สำหรับนักพัฒนาที่ต้องการความยืดหยุ่นในการจัดการเวอร์ชันของ Node.js แต่ก็มีข้อจำกัดด้านความซับซ้อนในการใช้งาน และการตั้งค่าซึ่งอาจเป็นอุปสรรคสำหรับผู้เริ่มต้น อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้าใจและใช้งานได้ดีแล้ว NVM จะช่วยให้การทำงานกับหลายโปรเจกต์เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การเลือกใช้ NodeSource ควรพิจารณาตามความต้องการของโปรเจกต์ และบริบทของการใช้งาน หากต้องการความง่ายและความเสถียรสูงในการอัปเดตเวอร์ชัน Node.js ในสภาพแวดล้อมเซิร์ฟเวอร์ การใช้ NodeSource จึงเป็นทางเลือกที่ดี แต่หากต้องการการจัดการหลายเวอร์ชัน หรือความปลอดภัยในระดับสูง ควรพิจารณาวิธีอื่นเพิ่มเติม เช่น การใช้ NVM หรือการคอนฟิก Docker เพื่อแยกสภาพแวดล้อมในการใช้งานแต่ละเวอร์ชันอย่างชัดเจน
- การเลือกใช้ Official Repository เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ใช้งานที่ให้ความสำคัญกับความเสถียร ความปลอดภัย และความง่ายในการติดตั้ง สำหรับโปรเจกต์ทั่วไป หรือในสภาพแวดล้อมที่ไม่ต้องการเวอร์ชันล่าสุดมากนัก แต่หากต้องการใช้งานเวอร์ชันล่าสุด หรือจัดการหลายเวอร์ชันบนเครื่องเดียวกัน เครื่องมืออย่าง NVM ก็อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่า
สรุป
วิธี install node js ubuntu แต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน โดย NVM ช่วยให้จัดการหลายเวอร์ชันได้สะดวก เหมาะสำหรับนักพัฒนาที่ต้องทดสอบหลายเวอร์ชัน ส่วน NodeSource ให้เวอร์ชันล่าสุดง่ายต่อการอัปเดต เหมาะสำหรับเซิร์ฟเวอร์และโปรเจกต์ที่จริงจัง กลับกัน Official Repo เป็นทางเลือกง่ายและปลอดภัย แต่เวอร์ชันอาจล้าสมัยที่สุด จึงเหมาะกับงานทั่วไปที่เน้นความเสถียรและปลอดภัยนั่นเองครับ
แต่หากใครต้องการหาบริการรับทำเว็บไซต์ในการสร้าง Application พวกผม Till it’s done ก็ยินดีให้บริการ การันตีด้วยประสบการณ์ภายในสายงานกว่า 10 ปี และผ่านโครงการต่าง ๆ มามากกว่า 60 โครงการ ซึ่งสามารถช่วยให้คุณพัฒนา Application ที่ใช้ NodeJS ซึ่งเหมาะสมกับธุรกิจของคุณ ได้อย่างคลอบคลุมและรอบด้านในทุกมิติสามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ของของพวกผม Till it’s done หรือทางอีเมลล์ rick@tillitsdone.com นี้ได้เลยนะครับ
