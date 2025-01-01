- Services
- Case Studies
- Technologies
- NextJs development
- Flutter development
- NodeJs development
- ReactJs development
- About
- Contact
- Tools
- Blogs
- FAQ
10 เช็กลิสต์ [เว็บที่ดี] ที่ธุรกิจควรมี! รู้ไว้ก่อนเริ่มหาบริษัททำเว็บไซต์
เว็บธุรกิจคือเว็บไซต์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ข้อมูลสินค้าและบริการ สร้างความน่าเชื่อถือ เพิ่มยอดขาย หรือสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจต่าง ๆ โดยในบทความนี้ 10 เช็กลิสต์ “เว็บที่ดี” จะช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถเลือกบริษัททำเว็บไซต์ได้อย่างมั่นใจ รวมถึงเคล็ดลับดูความน่าเชื่อถือ และประสบการณ์ของผู้ให้บริการก่อนตัดสินใจสร้างเว็บไซต์ใหม่
รวม 10 เช็กลิสต์เว็บที่ดีสำหรับธุรกิจควรจะมี
โดย 10 เช็กลิสต์นี้เป็นแนวทางเพื่อให้เว็บไซต์ธุรกิจของคุณกลายเป็นเว็บที่ดี และมีคุณภาพสูง ตอบโจทย์ความต้องการของทั้งธุรกิจและผู้ใช้งานในทุกด้าน ตั้งแต่ดีไซน์, ความปลอดภัย ไปจนถึงการทำ SEO และบริการหลังการขายนั่นเองครับ
1. ดีไซน์ที่ใช้งานง่ายและดึงดูดสายตา
เว็บที่ดีควรดีไซน์ให้เน้นความเรียบง่าย ไม่รกจนเกินไป เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถหาข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย อีกทั้งควรมีสีสัน, รูปแบบ และภาพประกอบควรสะท้อนตัวตนของธุรกิจ
นอกจากนี้ การใช้งานเองก็จะต้องเป็นมิตรกับผู้ใช้ ซึ่งปุ่มกด, เมนู และฟังก์ชันต่าง ๆ ควรมีความชัดเจนและง่ายต่อการใช้งาน และการใช้ภาพ รวมถึงกราฟิกจะต้องน่าสนใจ เพื่อช่วยสร้างความประทับใจแรกและดึงดูดให้ผู้เข้าชมให้อยู่ในเว็บไซต์นานยิ่งขึ้น
2. รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์ทุกแพลตฟอร์ม
เว็บไซต์ควรปรับตัวให้เข้ากับหน้าจอของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์, แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟนได้ออย่างไม่มีปัญหา และจำเป็นจะต้องทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ และความสวยงามของเว็บไซต์บนอุปกรณ์และเบราว์เซอร์ที่หลากหลาย รวมไปถึงฟังก์ชันและเนื้อหาควรทำงานได้ดีบนทุกแพลตฟอร์ม เพื่อประสบการณ์ของผู้ใช้งานที่ดีที่สุด
3. ความเร็วในการโหลดหน้าเว็บไซต์
เพื่อความเร็วในการโหลดหน้าเว็บไซต์ จำเป็นจะต้องลดขนาดไฟล์ภาพและไฟล์ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถโหลดได้เร็วยิ่งขึ้น รวมไปถึงเลือกใช้บริการโฮสต์ที่มีความเสถียรและรวดเร็ว
หรือการใช้เทคนิคการปรับแต่งเว็บไซต์ เช่น การใช้ Caching และ Content Delivery Network (CDN) เข้ามาช่วยในส่วนนี้ และจำเป็นจะต้องตรวจสอบความเร็วเป็นระยะ ด้วยการใช้เครื่องมือเช่น Google PageSpeed Insights เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงการโหลดในหน้าเว็บไซต์
4. เนื้อหาที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์
เว็บที่ดีควรมีข้อมูลเนื้อหาที่ตรงประเด็น พร้อมสื่อสารจุดแข็งและข้อเสนอของธุรกิจอย่างชัดเจน ได้แก่การให้ข้อมูลที่ตอบโจทย์ลูกค้า เช่น วิธีใช้งาน, สินค้าและบริการ, ราคา หรือโปรโมชั่น
พร้อมทั้งมีการเขียนที่เข้าใจง่าย โดยใช้ภาษาที่เป็นมิตร และยังต้องมีการอัปเดตข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความสดใหม่ของข้อมูล
5. ระบบนำทางที่ใช้งานง่าย
ระบบนำทางภายในเว็บไซต์จำเป็นที่จะต้องใช้งานได้ง่าย ด้วยเมนูที่ชัดเจนและเป็นระเบียบ รวมถึงจัดหมวดหมู่เนื้อหาให้เข้าใจได้ง่าย
หรืออาจจะนำการใช้งาน Navigation Bar และเมนูแบบ Drop-down เข้ามาในเว็บไซต์ เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังควรมีระบบการค้นหาไว้ในเว็บไซต์ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายขึ้น
นอกจากนี้ยังควรมีระบบ Breadcrumbs ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานทราบตำแหน่งในเว็บไซต์และสามารถย้อนกลับไปได้สะดวกอีกด้วย
6. ฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ธุรกิจ
ฟีเจอร์หลักที่จำเป็นของเว็บที่ดี คือต้องตอบโจทย์ของธุรกิจ เช่น ระบบตะกร้าสินค้า, ระบบจองคิว, ระบบสมัครสมาชิก ฯลฯ พร้อมกับระบบชำระเงินที่ปลอดภัยและง่ายต่อการใช้งาน
และจะต้องมีการเชื่อมต่อกับโซเชียลมีเดีย เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารและสร้างความน่าเชื่อถือ รวมไปถึงการตั้งค่าระบบติดต่อสอบถามหรือแชทสด เพื่อสนับสนุนลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนั่นเองครับ
7. ความปลอดภัยของเว็บไซต์
เว็บที่ดีควรมีการใช้งาน SSL Certificate เพื่อเข้ารหัสข้อมูลและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้ รวมไปถึงระบบป้องกันการโจมตี เช่น Firewall หรือการอัปเดตซอฟต์แวร์และปลั๊กอินอย่างสม่ำเสมอ
และยังต้องมีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ดี โดยปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น PDPA พร้อมทั้งมีการสำรองข้อมูลอยู่เป็นประจำ เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น
8. การปรับแต่ง SEO ให้เว็บไซต์ติดอันดับ
เว็บไซต์ธุรกิจของคุณจะกลายเป็นเว็บที่ดีได้ จะต้องมีการปรับแต่ง SEO ให้เว็บไซต์ติดอันดับ ด้วยการใช้ Keywords เพื่อวิเคราะห์และเลือกคำสำคัญที่เหมาะสมกับธุรกิจ รวมไปถึงต้องมีการปรับแต่ง On-page SEO เช่น การใช้แท็ก Heading, Meta Description, URL ที่เป็นมิตรต่อ SEO
พร้อมทั้งการสร้างเนื้อหาคุณภาพอย่าง บทความ หรือข่าวสารที่มีความเกี่ยวข้องและมีคำค้นหาที่เหมาะสม ซึ่งการสร้างลิงก์ภายในและภายนอกเอง ก็จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและอันดับเว็บไซต์อีกด้วยครับ
9. ระบบบริหารจัดการเนื้อหาที่ใช้งานง่าย
เว็บที่ดีจะเกิดขึ้นได้ ก็จำเป็นต้องเลือกแพลตฟอร์ม CMS ที่เหมาะสมด้วย ยกตัวอย่างเช่น WordPress, Shopify หรือระบบเฉพาะทาง ซึ่งจะต้องการอัปเดตและเพิ่มข้อมูลได้ง่าย โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านเทคนิคที่มากนัก
พร้อมทั้งระบบจัดการเนื้อหาแบบหลายผู้ใช้งาน สำหรับทีมงานหลายคน และการตั้งค่าการอนุมัติ พร้อมการเผยแพร่เนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ
10. การสนับสนุนและบริการหลังการขาย
เว็บไซต์ธุรกิจของคุณควรจะมีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย เช่น แชทสด, อีเมลล์, โทรศัพท์ ฯลฯ พร้อมกับการให้คำปรึกษาและช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว เพื่อลดปัญหาและสร้างความพึงพอใจ
นอกจากนี้ ยังควรมีการจัดทำคู่มือหรือคำแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงมีการติดตามผลและรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า เพื่อปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่องนั่นเอง
เริ่มหาบริษัททำเว็บไซต์ที่ดี ควรดูอะไรบ้าง
การเลือกบริษัททำเว็บไซต์ที่ดีและเหมาะสมกับความต้องการของคุณนั้น จำเป็นต้องพิจารณาหลายปัจจัยอย่างละเอียด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงตามความคาดหวังและคุ้มค่ากับงบประมาณที่ตั้งไว้ ต่อไปนี้คือรายละเอียดที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกบริษัททำเว็บไซต์มาร่วมงานกับธุรกิจของคุณ
1. ประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมา
ควรที่จะตรวจสอบว่าบริษัทมีประสบการณ์ในด้านการพัฒนาเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด โดยดู Portfolio ที่เคยทำมา เพื่อประเมินคุณภาพและสไตล์ของงาน อีกทั้งควรสอบถามว่ามีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมหรือลักษณะเว็บไซต์ที่คุณต้องการหรือไม่ เช่น เว็บไซต์ธุรกิจ, E-Commerce, เว็บไซต์องค์กร ฯลฯ
ซึ่งพวกผม Till it’s done เป็นบริษัท Software House ที่ให้บริการรับทำเว็บไซต์ และมีประสบการณ์ภายในสายงานกว่า 10 ปี รวมถึงผ่านโครงการต่าง ๆ มามากกว่า 60 โครงการ โดยให้บริการแก่หลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึง E-Commerce, การดูแลสุขภาพ และการเงิน พร้อมทั้งมอบโซลูชันดิจิทัลที่ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของแต่ละภาคส่วน
ทำให้ Till it’s done ของพวกผมมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และการทำเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับธุรกิจต่าง ๆ มามากเช่นกันครับ
2. ความเชี่ยวชาญและความสามารถด้านเทคนิค
จะต้องตรวจสอบว่าบริษัทมีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่ต้องการ เช่น HTML, CSS, JavaScript, PHP, Python, WordPress, Shopify, หรือเทคโนโลยีเฉพาะทางอื่น ๆ หรือไม่ และควรสอบถามว่ามีความสามารถในการพัฒนาระบบหลังบ้าน, การเชื่อมต่อฐานข้อมูล, ระบบสมาชิก, ระบบชำระเงิน ฯลฯ หรือไม่อีกด้วย
แน่นอนว่าที่ Till it’s done พวกผมเชี่ยวชาญทั้ง Next.js, Node.js, Flutter และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์และระบบหลังบ้านสำหรับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นระบบการจัดการต้นทุน และการติดตามพนักงานของแดชบอร์ด Foodhub รวมไปถึงระบบเว็บไซต์ของตลาดไท
3. การให้คำปรึกษาและบริการหลังการขาย
บริษัททำเว็บไซต์ควรให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนโครงสร้างเว็บไซต์, การออกแบบ และฟังก์ชันต่าง ๆ ซึ่งคุณควรสอบถามว่า มีบริการดูแลหลังการเปิดตัวเว็บไซต์ของธุรกิจคุณไปแล้วหรือไม่ เช่น การอัปเดตข้อมูล, การบำรุงรักษา, ปรับปรุงเว็บไซต์ตามความต้องการ
รวมไปถึงควรจะต้องมีการให้คำแนะนำด้านการปรับปรุง SEO, การเพิ่มประสิทธิภาพ หรือการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน
โดยที่ Till it’s done ของพวกผมนั้น ทีมงานของเราพร้อมให้คำปรึกษาและการสนับสนุนหลังการเปิดตัวอย่างละเอียด รวมถึงการบำรุงรักษา, การอัปเดต และการตรวจสอบประสิทธิภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ของคุณยังคงทำงานได้อย่างดีที่สุด
4. ราคาและงบประมาณ
คุณควรที่จะต้องเปรียบเทียบราคาของแต่ละบริษัทว่าคุ้มค่ากับบริการและคุณภาพที่ได้รับหรือไม่ โดยควรสอบถามรายละเอียดว่าราคาเป็นแบบใด เช่น ค่าพัฒนาเว็บไซต์, ค่าดูแลรักษา, ค่าจดโดเมน, โฮสติ้ง ฯลฯ และควรจะต้องมีความชัดเจนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในระยะยาว และเงื่อนไขการชำระเงินที่ครบถ้วน
โดยพวกผม Till it’s done จะเสนอราคาที่ปรับเปลี่ยนได้ ซึ่งปรับให้เหมาะสมกับขอบเขตและความซับซ้อนของโครงการ เพื่อให้คุณได้รับโซลูชันคุณภาพสูงในราคาที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลนั่นเองครับ
5. ระยะเวลาในการทำงาน
คุณจำเป็นจะต้องตรวจสอบว่าใช้เวลานานเท่าไรในการพัฒนาและส่งมอบเว็บไซต์ ซึ่งทางบริษัทรับทำเว็บไซต์ควรมีแผนงานและกำหนดเส้นตายที่ชัดเจน เพื่อประกันความรวดเร็วและความรับผิดชอบในการทำงาน
ซึ่งทางโครงการที่ Till it’s done จะมีระยะเวลาของโครงการที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนและขอบเขตของเว็บไซต์ แต่เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบงานคุณภาพสูงภายในกรอบเวลาที่ตกลงกันไว้ โดยมีเป้าหมายสำคัญที่ชัดเจนเป็นระยะ ๆ ตลอดเส้นทางการพัฒนา
6. รีวิวและความคิดเห็นจากลูกค้าเก่า
คุณควรที่จะค้นหารีวิวและคำแนะนำจากลูกค้าเดิมของบริษัทรับทำเว็บไซต์แห่งนั้น ๆ เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือและคุณภาพของบริษัท ซึ่งหากเป็นไปได้ ควรติดต่อสอบถามหรือขอดูตัวอย่างผลงานที่เคยทำให้ลูกค้าก่อนหน้านี้
โดย Till it’s done ของพวกผมนั้นเคยร่วมกับแบรนด์ชั้นนำต่าง ๆ มากว่า 13 เจ้า ไม่ว่าจะเป็น Muze Innovation, Blockfint, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, พรรคก้าวไกล, โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP), สำนักข่าว workpointTODAY, Jitta, XSpring Digital, ตลาดไท, Propfit, สถาบันเยอรมันเพื่อการศึกษาโลกและภูมิภาค (GIGA Hamburg) และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
รายชื่อเหล่านี้ สามารถทำให้คุณมั่นใจได้ถึงความน่าเชื่อถือและคุณภาพของพวกผม Till it’s done อย่างแน่นอน
7. การสื่อสารและความเข้าใจในความต้องการของคุณ
คุณควรที่จะเลือกบริษัทที่สามารถสื่อสารได้ดี เข้าใจความต้องการและเป้าหมายของคุณ ซึ่งจะต้องมีการปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและเป็นกันเอง รวมถึงมีความสามารถในการแนะนำแนวทางที่เหมาะสม โดยอิงตามความต้องการของคุณเป็นสำคัญ
ซึ่งที่ Till it’s done พวกผมใช้แนวทางการจัดการโครงการที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อปรับแต่งโครงการแต่ละโครงการ ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของพวกเขา และยังรับประกันการส่งมอบที่ตรงเวลาและการสนับสนุนที่เหนือกว่าอีกด้วย
8. ข้อสัญญาและเงื่อนไข
คุณควรที่จะอ่านและเข้าใจในสัญญา รวมถึงเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น ลิขสิทธิ์, การรับประกัน และการแก้ไขงานหลังส่งมอบ เพื่อตรวจสอบว่าเงื่อนไขเป็นธรรม และครอบคลุมความต้องการของคุณหรือไม่ โดยควรมีข้อตกลงเรื่องการส่งมอบงาน, การชำระเงิน และการดูแลหลังการส่งมอบอย่างชัดเจน
ซึ่งหากคุณสนใจที่จะร่วมงานกับ Till it’s done ของพวกผม สามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ของของพวกผม Till it’s done หรือทางอีเมลล์ rick@tillitsdone.com นี้ได้เลยนะครับ
สรุป
10 เช็กลิสต์ “เว็บที่ดี” เหล่านี้ เป็นเช็กลิสต์สำคัญที่ธุรกิจของคุณควรรู้เอาไว้ เพื่อช่วยให้สามารถเลือกบริษัททำเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือ และตรงกับความต้องการของธุรกิจคุณได้อย่างครบถ้วน เพื่อให้ธุรกิจของคุณนั้นก้าวไปไกลได้ยิ่งขึ้นนั่นเองครับ
และการเลือกบริษัททำเว็บไซต์ที่ดีเอง ก็ควรพิจารณาทุกด้านอย่างรอบคอบ ตั้งแต่ประสบการณ์และผลงาน ไปจนถึงความสามารถด้านเทคนิค, การให้คำปรึกษา, ราคา, ระยะเวลา รวมถึงความน่าเชื่อถือและความเข้าใจในความต้องการของคุณ เพื่อให้ได้เว็บไซต์ที่มีคุณภาพ ตรงตามเป้าหมาย และคุ้มค่ากับการลงทุนครับ
พูดคุยกับซีอีโอ
We'll be right here with you every step of the way.
We'll be here, prepared to commence this promising collaboration.
Whether you're curious about features, warranties, or shopping policies, we provide comprehensive answers to assist you.