Web Development Frameworks: React vs Vue vs Angular vs Svelte ตัวไหนน่าใช้

ในยุคที่เทคโนโลยีเว็บพัฒนาอย่างรวดเร็ว การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมเป็นกุญแจสำคัญที่จะพาธุรกิจคุณสู่ความสำเร็จ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือโปรเจกต์ใหญ่โต บทความนี้ของ Till it’s done จะพาคุณไปเปรียบเทียบ Web Development Frameworks สุดฮิตอย่าง React, Vue, Angular และ Svelte ให้คุณเข้าใจคุณสมบัติ, จุดเด่น และกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกเครื่องมือที่ใช่ในปี 2025 นี้ได้อย่างมั่นใจ 

แนะนำ Frameworks น่าใช้สำหรับ Web Development ในปี 2025

แนะนำ Frameworks น่าใช้สำหรับ Web Development

1. React

พัฒนาโดย Facebook (Meta) ซึ่งเป็นไลบรารีสำหรับ UI ที่เน้นการสร้างองค์ประกอบ UI แบบ Component-Based ใช้ JSX ซึ่งผสม HTML เข้ากับ JavaScript

จุดเด่น 

  • ชุมชนและ Ecosystem ขนาดใหญ่ มีปลั๊กอินและไลบรารีมากมาย เช่น React Router, Zustand, Redux, React Query
  • ความยืดหยุ่นสูง จากการที่ไม่บังคับ Architecture ของแอปมากนัก เหมาะกับโปรเจกต์ขนาดเล็กถึงใหญ่
  • เทคโนโลยีคู่แฝง ที่รองรับ Server-Side Rendering (SSR) และ Static Site Generation (SSG) ผ่าน Next.js, Remix และ Vite-Based Tooling
  • ประสิทธิภาพ UI ที่ดีจากการ Virtual DOM และ Reconciliation

2. Vue

พัฒนาโดย Evan You ซึ่งเป็น Framework ที่มุ่งความเรียบง่าย พื้นฐานโครงสร้างโปรเจกต์ยืดหยุ่น ออกแบบให้เริ่มต้นได้เร็ว

จุดเด่น 

  • เรียนรู้ง่ายและเข้าใจได้เร็ว ด้วย Single-File Component ทำให้โค้ดมีความเป็นระเบียบ
  • น้ำหนักเบาและประสิทธิภาพที่ดี แม้ในโปรเจกต์ขนาดกลาง
  • ปรับแต่งโครงสร้างโปรเจกต์ได้ยืดหยุ่น เหมาะกับทั้งโปรเจกต์เล็กและขนาดกลาง
  • Ecosystem ที่นำทางดี ไม่ว่าจะเป็น Vue Router, Vuex (หรือ Pinia), Nuxt.js สำหรับ SSR / SSG

3. Angular

พัฒนาโดย Google ซึ่งเป็น Framework แบบ Batteries-Included ที่มาพร้อมเครื่องมือครบถ้วนในตัว เช่น Routing, Forms, HTTP Client, Dependency Injection

จุดเด่น 

  • มาตรฐานครบวงจรทั้งหมดในกรอบเดียว ส่งเสริมสถาปัตยกรรมที่สอดคล้อง
  • รองรับ TypeScript ตั้งแต่ต้น ผ่านการใช้งานที่เข้มงวด ทำให้โค้ดมีความคงที่และดูแลรักษาง่ายขึ้น
  • ระบบ Dependency Injection มั่นคง ทำให้ทดแทนส่วนประกอบได้โดยไม่กระทบส่วนอื่น
  • เหมาะกับโปรเจกต์องค์กรที่ต้องการสถาปัตยกรรมที่แน่นและการทดสอบที่เข้มงวด

4. Svelte

พัฒนาโดย Rich Harris และคอมไพล์เป็น JavaScript ที่รันตรงบนเบราว์เซอร์ โดยไม่มี Runtime Framework ขนาดใหญ่ ทำให้โค้ดน้อยลงและเร็ว

จุดเด่น 

  • ประสิทธิภาพสูง จากการที่โค้ดที่ถูกคอมไพล์ไปเป็น JavaScript/DOM Operation โดยตรง ทำให้รันเร็วและใช้ทรัพยากรน้อยลง
  • โค้ดเรียบง่ายและอ่านง่าย เห็นผลลัพธ์เร็วในการพัฒนา
  • ขนาด Bundle เล็กลงเมื่อเทียบกับ Framework ที่มี Runtime
  • ชุมชนกำลังเติบโตและ Ecosystem เริ่มมีเครื่องมือที่ดีขึ้น (SvelteKit สำหรับ SSR/SSG)

เปรียบเทียบคุณสมบัติหลักของ Web Development Frameworks ทั้ง 4 ตัว

เปรียบเทียบคุณสมบัติหลักของ Web Development Frameworks

1. Learning Curve

  • React : ระดับปานกลาง โดยมีเนื้อหาพื้นฐานที่เข้าใจได้เร็ว แต่การสร้างสถาปัตยกรรมระดับแอปที่ดี เช่น การจัดการสถานะ, หลักการออกแบบส่วนประกอบ, การทำงานร่วมกับ Router และ State Management อาจต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อทำโปรเจ็กต์ใหญ่
  • Vue : ง่ายที่สุดในทั้ง 4 ตัวนี้ เมื่อเทียบกับ React หรือ Angular โดยมีความเข้าใจพื้นฐานและการเริ่มต้นใช้งานที่ค่อนข้างเร็ว
  • Angular : ค่อนข้างสูง เนื่องจากมีแนวคิดแนวทางการพัฒนาเยอะ เพราะแนวทางการจัดการทรัพยากรอย่าง Modules, Services, DI หรือ RxJS นั้นต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจ
  • Svelte : ง่ายและรวดเร็วในการเรียนรู้ โดยเฉพาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือผู้ที่คุ้นเคยกับ JavaScript ซึ่งมีเนื้อหากระชับและตรงไปตรงมา

2. Performance

  • React : ดีมากในแอปขนาดกลางถึงใหญ่ ด้วย Virtual DOM และการอัปเดตที่มีประสิทธิภาพสูง แม้ว่าบางกรณี SSG/SSR จะทำให้ได้ประสิทธิภาพสูงขึ้นก็ตาม
  • Vue : ดีมาก มีความสามารถในการประมวลผลแอปขนาดกลางถึงใหญ่ได้ดี และมีทางเลือกสำหรับ SSR (Nuxt.js) ด้วย
  • Angular : อาจมี Overhead ในขอบข่ายขนาดเล็ก แต่ในโปรเจ็กต์ใหญ่นั้น Angular จะทำงานได้ดี เนื่องจากโครงสร้างที่เป็นระบบ และการให้เครื่องมือช่วยอัปเดตสถานะ หรือการทดสอบ
  • Svelte : มีประสิทธิภาพสูงสุดในบางกรณี เนื่องจากคอมไพล์เป็น Vanilla JS โดยตรง ซึ่งเปลี่ยนภาระการรันในเบราว์เซอร์ให้เบาลงมาก

3.ความยืดหยุ่นและการปรับแต่ง

  • React : มีความยืดหยุ่นสูง และสามารถจับคู่กับ State Management ลักษณะต่าง ๆ อย่าง Redux, Zustand หรือ Recoil ได้ และยังมีสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย
  • Vue : มีความยืดหยุ่นสูง แต่ในบางกรอบงาน เช่น Nuxt จะมีแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจนมากขึ้น Vue จึงเหมาะกับทีมที่ต้องการเริ่มต้นเร็วและปรับแต่งได้ตามต้องการ
  • Angular : เป็นกรอบงานแบบครบวงจรที่มีกลไกการทำงานและคอนเท็กซ์ที่ชัดเจน แต่ความยืดหยุ่นอาจถูกจำกัดด้วยแนวทางการใช้งานที่ Angular กำหนด
  • Svelte : เรียบง่ายแต่สามารถปรับแต่งได้ดี เนื่องจาก Svelte ไม่บังคับ Architectural Patterns มากนัก ทำให้ทีมสามารถออกแบบสถาปัตยกรรมได้ยืดหยุ่น

4. ชุมชนและการสนับสนุน

  • React : มีชุมชนขนาดใหญ่ รวมถึงมีเอกสารและคู่มือจำนวนมาก พร้อมทั้งมีตัวอย่างโค้ดและแพ็กเกจเสริมหลากหลาย
  • Vue : ชุมชนเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีเอกสารที่ชัดเจน ตอบโจทย์การเรียนรู้และการพัฒนาอย่างมีระบบ
  • Angular : มีชุมชนขนาดใหญ่ มีเอกสารและทรัพยากรจำนวนมาก พร้อมรวมถึงการสนับสนุนจากบริษัทผู้พัฒนาอย่าง Google
  • Svelte : มีชุมชนขนาดเล็กกว่าเมื่อเทียบกับ React หรือ Angular แต่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว พร้อมเอกสารและตัวอย่างที่ดี

Web Development Frameworks ทั้ง 4 ตัวนี้ แต่ละอันเหมากับใครกันบ้าง

1. React

เหมาะกับนักพัฒนาที่ต้องการความยืดหยุ่นสูง เพราะสามารถผสมผสานกับเทคโนโลยีอื่น ๆ ได้ง่าย และไม่บังคับสถาปัตยกรรมแบบใดแบบหนึ่ง หรือเหมาะกับทีมที่มีประสบการณ์ด้าน JavaScript หรือ TypeScript และต้องการ Ecosystem ที่ใหญ่ จากการที่มีเครื่องมือ, แบบแผน, Plug-in และชุมชนจำนวนมาก นั่นจึงทำให้ React เหมาะสำหรับโปรเจกต์ที่ต้องการการปรับแต่งระดับสูง จากการที่ออกแบบโครงสร้าง UI และ State Management ตามความต้องการ โดยไม่ถูกจำกัดด้วยแนวทางที่เข้มงวด

2. Vue

เหมาะกับมือใหม่ที่ต้องการเริ่มต้นอย่างง่าย จากแนวคิดและ Syntax ค่อนข้างตรงไปตรงมา รวมถึงมีเอกสารและตัวอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังเหมาะกับโปรเจกต์ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง เนื่องจากง่ายในการเริ่มต้น และสามารถขยายได้เมื่อโปรเจกต์เติบโตขึ้น นั่นยังรวมไปถึงทีมที่ต้องการโครงสร้างที่ไม่รัดตัว และสามารถพัฒนาแบบ Incremental ได้ง่าย

3. Angular

เหมาะกับทีมพัฒนาขนาดใหญ่ ซึ่งมีโครงสร้างและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน รวมถึงมีการกำกับมาตรฐานที่สูง นอกจากนี้ ยังเหมาะกับแอปพลิเคชันที่ต้องการโครงสร้างชัดเจนและฟีเจอร์ที่ครบถ้วน มี Built-in Solutions สำหรับหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็น Routing, Forms, HTTP, Testing หรือ i18n เป็นต้น

4. Svelte

เหมาะกับนักพัฒนาที่เน้นความเร็วและโค้ดเรียบง่าย จากแนวคิด Compile-Time เป็นหลัก ทำให้โค้ดดูสะอาดและง่ายต่อการอ่าน รวมไปถึงยังเหมาะกับโปรเจกต์ที่ต้องการประสิทธิภาพสูงและการโหลดเร็ว และผลงานที่เกิดจากการ Compile สามารถลด Overhead Runtime ได้มาก

สรุป

ในปี 2025 นี้ การเลือก Web Development Frameworks นั้นสำคัญเป็นอย่างมาก โดย React เหมาะสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการความยืดหยุ่นและปรับแต่งได้สูง ส่วน Vue เป็นตัวเลือกที่ง่ายสำหรับมือใหม่และโปรเจกต์ขนาดกลาง และ Angular เหมาะกับทีมใหญ่และแอปที่ต้องการโครงสร้างชัดเจน กลับกัน Svelte เน้นความเร็วและโค้ดเรียบง่าย ทำงานเร็วสุดในทุกด้าน ทั้ง 4 Frameworks นั้นมีข้อเด่นที่แตกต่างกัน การเลือกจึงต้องดูว่า Frameworks ไหนเหมาะกับความต้องการของคุณที่สุดนั่นเองครับซึ่งหากใครกำลังมองหา Software House ที่มีบริการของบริษัทครอบคลุมทั้งบริการพัฒนาเว็บไซต์, เว็บแอป และ Mobile Application โดยใช้เทคโนโลยีชั้นนำ เช่น NextJS, ReactJS, Typescript, Flutter, NodeJs, Go เพื่อให้ได้ผลงานที่รวดเร็ว ปลอดภัย และง่ายต่อการบำรุงรักษา Till it’s done ของพวกผมก็ยินดีที่จะให้บริการ สามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ของของพวกผม หรือทางอีเมลล์ rick@tillitsdone.com นี้ได้เลยนะครับ

