Web App Development คืออาชีพอะไร และมีความสำคัญอย่างไร
เพราะ Web Application กลายมาเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างธุรกิจ และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ นั่นจึงทำให้บทบาทของ Web App Development เข้ามามีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากต่อกระบวนการพัฒนา Web Application ซึ่งการเข้าใจบทบาทของ Web App Developer จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อให้สามารถเลือก Web App Developer ที่มีความสร้างสรรค์ และดูแลบำรุงรักษาแอปพลิเคชันให้มีคุณภาพ พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจคุณได้ในทุกมิติ
ทำความรู้จักกับ Web App Developer ส่วนสำคัญในการทำ Web App Development
Web App Developer คือผู้เชี่ยวชาญที่รับผิดชอบในการออกแบบ พัฒนา และดูแลรักษาเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ทำงานบนเว็บเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ แทนที่จะต้องติดตั้งโปรแกรมลงบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือโดยตรง เช่นเดียวกับแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป เว็บแอปสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา ตราบเท่าที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเบราว์เซอร์ที่รองรับ
รวมความสำคัญของ Web App Development
1. การเข้าถึงที่สะดวกและกว้างขวาง
เพราะ Web App สามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์, สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ได้โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม ทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวาง และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
2. การปรับปรุงและบำรุงรักษาง่าย
การอัปเดตเนื้อหา, ฟีเจอร์ หรือแก้ไขปัญหาใน Web App สามารถทำได้ง่ายและรวดเร็ว เนื่องจากไม่ต้องแจกจ่ายเวอร์ชันใหม่ให้กับผู้ใช้งานเหมือนกับแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ซึ่งช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
3. ช่วยลดต้นทุนการพัฒนาและบำรุงรักษาได้มาก
เนื่องจาก Web App สามารถพัฒนาร่วมกันบนแพลตฟอร์มเดียว และสามารถอัปเดตได้แบบเรียลไทม์ จึงลดความซับซ้อนและค่าใช้จ่ายในการสร้าง และบำรุงรักษาแอปพลิเคชันหลายเวอร์ชัน ทำให้ธุรกิจของคุณสามารถลงทุนในด้านอื่น ๆ ได้มากขึ้น
4. การสนับสนุนการทำงานร่วมกันในองค์กร
Web App ช่วยให้ทีมงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการแชร์ข้อมูลและเครื่องมือที่สนับสนุนการทำงานเป็นทีม เช่น ระบบการจัดการข้อมูล, การสื่อสาร และการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ ซึ่งช่วยส่งเสริมความร่วมมือและประสิทธิภาพของทีมงานภายในองค์กร
5. สามารถการปรับขนาดได้ง่าย ตามความต้องการของธุรกิจ
Web App สามารถปรับเพิ่มหรือปรับลดฟีเจอร์และทรัพยากรได้ตามการเติบโตของธุรกิจ ช่วยให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการของตลาด หรือกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
6. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
Web App สามารถเก็บข้อมูลผู้ใช้งานและพฤติกรรมต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเข้าใจพฤติกรรมผู้ใช้งาน, ปรับปรุงบริการ และสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
7. สร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้ หรือสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้งานโดยการให้บริการที่รวดเร็ว
Web App ที่มีความเสถียรและรวดเร็ว สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและไม่มีสะดุด ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้งานเกิดความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุด
8. สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลและบริการ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
Web App ช่วยให้ธุรกิจสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้ตลอดเวลา โดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในยุคดิจิทัลที่ความเร็วและความสะดวกสบายมีความสำคัญมาก
9. ส่งเสริมแบรนด์และการตลาด
การมี Web App ที่ทันสมัยและใช้งานง่าย ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ของคุณ และเป็นเครื่องมือในการโปรโมทสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกลยุทธ์การตลาดออนไลน์, การสร้างความน่าเชื่อถือ และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวนั่นเองครับ
ทักษะอะไรบ้างที่จำเป็นสำหรับอาชีพ Web App Developer
1. ทักษะการเขียนโปรแกรม
การจะเป็น Web App Developer ที่ดีได้ จำเป็นจะต้องมีความเข้าใจพื้นฐานด้านภาษาโปรแกรม เช่น HTML, CSS, JavaScript ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนา Web App รวมไปถึงความสามารถในการเขียนโค้ดด้วยภาษาอื่น ๆ อย่างเช่น Python, Ruby, PHP, Java, หรือ C# โดยขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่ใช้งานในขณะนั้น
นอกจากนี้ การเข้าใจแนวคิด Object-Oriented Programming และการเขียนโค้ดที่มีความสามารถในการบำรุงรักษาและขยายได้ง่ายก็เป็นสิ่งสำคัญ และยังรวมถึงการใช้ Framework และไลบรารี เช่น React, Angular, Vue.js สำหรับฝั่ง Front-End หรือ Node.js, Django, Laravel สำหรับฝั่ง Back-End อีกด้วย
2. การจัดการฐานข้อมูล
Web App Developer จะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับฐานข้อมูล SQL เช่น MySQL, PostgreSQL หรือฐานข้อมูล NoSQL เช่น MongoDB และยังรวมไปถึงการเขียนคำสั่ง SQL สำหรับการสร้าง, อ่าน, อัปเดต และลบข้อมูล (CRUD)
พร้อมทั้งความรู้ในการออกแบบฐานข้อมูลให้มีความสมดุล ระหว่างประสิทธิภาพและความปลอดภัย ประกอบกับการใช้เครื่องมือและเทคนิคในการบริหารจัดการฐานข้อมูล เช่น การทำ indexing, การสำรองข้อมูล หรือการแก้ไขปัญหาเรื่องความเสถียร เป็นต้น
3. ทักษะด้านการพัฒนา AI
คนที่จะเป็น Web App Developer ในยุคสมัยนี้จะต้องมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ AI และ Machine Learning รวมไปถึงการใช้เครื่องมือและไลบรารีต่าง ๆ เช่น TensorFlow, PyTorch สำหรับสร้างโมเดล AI
นอกจากนี้ การเรียนรู้แนวคิดด้าน Data Science เพื่อเตรียมข้อมูลและปรับปรุงโมเดล AI ให้มีประสิทธิภาพก็เป็นสิ่งที่ควรทำให้ได้ และการประยุกต์ใช้งาน AI ใน Web App อย่างระบบแนะนำ, การวิเคราะห์ข้อมูล หรือการจดจำภาพและเสียง ก็ไม่ควรที่จะหลีกเลี่ยงไปครับ
4. ทักษะด้านการทดสอบและการตรวจสอบ
การเขียนเทสต์เคสและใช้เครื่องมือทดสอบอัตโนมัติ เช่น Jest, Mocha และ Selenium หรือการวิเคราะห์และแก้ไขบั๊กหรือข้อผิดพลาดในโค้ด และการทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการทดสอบ เช่น Test-Driven Development พร้อมทั้งการตรวจสอบด้านความปลอดภัยและความเสถียรของแอปพลิเคชัน ล้วนแล้วแต่เป็นทักษะที่ขาดไปไม่ได้ของ Web App Developer นั่นเองครับ
5. ทักษะการจัดการเซิร์ฟเวอร์และการโฮสต์
Web App Developer นั้นจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์ เช่น Linux และการตั้งค่ากับดูแลเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงการใช้งานเครื่องมือในการวางแผน และปรับปรุงประสิทธิภาพ เช่น Docker, Kubernetes
นอกจากนี้ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Cloud Services เช่น AWS, Google Cloud, Azure สำหรับการโฮสต์และปรับขนาด Web App หรือการจัดการด้านความปลอดภัย เช่น SSL, Firewall, การสำรองข้อมูล และการอัปเดตแพทช์ก็เป็นสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เช่นกัน
6. ทักษะในการเรียนรู้และการปรับตัว
อีกทักษะที่จำเป็นของ Web App Developer คือความสามารถในการติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ และแนวโน้มในอุตสาหกรรม Web App พร้อมทั้งยังต้องเรียนรู้เครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างรวดเร็วอยู่เสมอ
รวมถึงต้องปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด และพัฒนาทักษะด้าน Soft Skill ที่จำเป็น เช่น การทำงานเป็นทีม, การสื่อสาร หรือการแก้ปัญหาด้วย
สรุป
Web App Development เป็นหน้าที่สำคัญของ Web App Developer ที่จะทำการออกแบบ, พัฒนา และดูแล Web Application ซึ่งมีความสำคัญต่อธุรกิจและการสื่อสารในยุคดิจิทัล โดยการทำ Web App Development นี้ จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและสนับสนุนการทำงานร่วมกันในองค์กร ทำให้ได้ Web Application ที่ลูกค้าของธุรกิจเองสามารถเข้าถึงข้อมูล และบริการอย่างสะดวกรวดเร็วอีกด้วย
ซึ่งที่ Till it’s done ของพวกผม เรามีทีม Web App Development ที่มีประสบการณ์ในสายงานนี้มามากกว่า 10 ปีในสายงาน และผ่านโครงการต่าง ๆ มาอย่างโชกโชน ไม่ว่าจะเป็น Vote66, เว็บไซต์พรรคก้าวไกลสำหรับการเลือกตั้งในปี 2566, ระบบการจัดการต้นทุน และการติดตามพนักงานของแดชบอร์ด Foodhub รวมไปถึงระบบเว็บไซต์ของตลาดไทซึ่งหากลูกค้าสนใจบริการพัฒนาเว็บแอป สามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ของของพวกผม Till it’s done หรือทางอีเมลล์ rick@tillitsdone.com นี้ได้เลยนะครับ
