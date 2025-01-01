Tillitsdone
Next js image การ Optimization รูปภาพแบบ Native ที่มีประสิทธิภาพสูง

เรียนรู้วิธีใช้ Next.js Image เพื่อ Optimization การแสดงภาพบนเว็บไซต์ ด้วยเทคนิคบีบอัด ปรับขนาด Lazy Load และรองรับ Responsive ช่วยให้เว็บคุณโหลดเร็วขึ้นแน่นอน!
thumbnail

ปัจจุบันเว็บไซต์ต้องการความเร็วและประสิทธิภาพสูง การใช้ Next js Image มาเป็นเครื่องมือสำคัญนั้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแสดงผลภาพ Native ที่มีความละเอียดสูงได้เป็นอย่างดี โดยไม่กระทบต่อเวลาในการโหลดหน้าเว็บ ซึ่งพวกผม Till it’s done จะพาคุณไปทำความรู้จักกับ Next js Image ให้มากยิ่งขึ้น พร้อมกับแนวทางและเทคนิคที่ควรรู้เพื่อการใช้งาน Next.js Image อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Next js Image เครื่องมือที่ช่วยให้การแสดงภาพบนเว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Next.js Image เป็น Component ที่มาพร้อมกับ Next.js ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการแสดงภาพบนเว็บไซต์ โดยแทนที่การใช้แท็ก <img> ปกติ Component นี้จะช่วยให้การจัดการและแสดงภาพมีความมีประสิทธิภาพมากขึ้นในหลายด้าน เช่น การปรับขนาดภาพอัตโนมัติ, การบีบอัดภาพ, Lazy Loading และการปรับแต่งอื่น ๆ เพื่อให้ภาพแสดงผลได้รวดเร็ว, ประหยัดแบนด์วิดธ์ และรองรับการตอบสนองต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ดีขึ้น

คุณสมบัติของ Next.js Image

  1. การปรับขนาดภาพอัตโนมัติ : Next.js จะทำการปรับขนาดภาพให้เหมาะสมกับขนาด ที่แสดงผลบนหน้าเว็บโดยอัตโนมัติ ช่วยลดขนาดไฟล์และเวลาในการโหลด
  2. การบีบอัดภาพ : ภาพจะถูกบีบอัดโดยอัตโนมัติเพื่อให้มีขนาดเล็กลง โดยไม่เสียคุณภาพมากเกินไป ซึ่งช่วยให้โหลดภาพได้เร็วขึ้น
  3. Lazy Loading : ภาพจะถูกโหลดเมื่อผู้ใช้งานเลื่อนมาถึงตำแหน่งของ Viewport ในหน้าจอเท่านั้น ซึ่งช่วยลดการโหลดข้อมูลที่ไม่จำเป็นในตอนเริ่มต้น
  4. รองรับรูปแบบภาพใหม่ ๆ เช่น WebP : WebP เป็นรูปแบบภาพที่มีการบีบอัดสูงและคุณภาพดี การใช้รูปแบบนี้ช่วยลดขนาดไฟล์และเพิ่มความเร็วในการโหลด
  5. การกำหนดตัวเลือกการแสดงผล : สามารถกำหนดขนาด, ความกว้าง, ความสูง หรือการปรับแต่งอื่น ๆ ได้ตามต้องการ
  6. รองรับการปรับแต่งแบบ Responsive : สามารถให้ภาพปรับขนาดตามขนาดหน้าจออุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างลงตัว
  7. การแคชภาพและการส่งต่อผ่าน CDN : Next.js สามารถแคชภาพและส่งต่อผ่าน CDN เพื่อความเร็วในการโหลดทั่วโลก

การตั้งค่าและปรับแต่งการทำงานของ Next js Image

1. ใช้ <Image> เพื่อโหลดภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

Next.js มีการใช้งาน <Image> สำหรับการโหลดภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

Next.js มี Component <Image> จาก next/image ที่ช่วยให้โหลดภาพได้เร็วขึ้นด้วยการบีบอัดภาพอัตโนมัติ รองรับการโหลดแบบ Lazy Loading และรองรับการปรับขนาดภาพให้เหมาะสมกับอุปกรณ์

ตัวอย่างการใช้งาน

import Image from ‘next/image’;

export default function MyComponent() {

  return (

    <div>

      <Image

        src=”/images/example.jpg”

        alt=”ตัวอย่างภาพ”

        width={600}

        height={400}

      />

    </div>

  );

}

2. ตั้งค่าใน next.config.js เพื่อรองรับแหล่งภาพและปรับแต่งการทำงาน

ในไฟล์ next.config.js คุณสามารถกำหนดค่าต่าง ๆ เพื่อรองรับแหล่งภาพภายนอก รวมถึงปรับแต่งการทำงาน เช่น การกำหนดขอบเขตของโดเมนที่จะโหลดภาพ

ตัวอย่างการใช้งาน

// next.config.js

module.exports = {

  images: {

    domains: [‘images.unsplash.com’, ‘example.com’], // เพิ่มโดเมนที่อนุญาตให้โหลดภาพ

    deviceSizes: [320, 420, 768, 1024, 1200], // ขนาดอุปกรณ์ที่รองรับ

    // คุณสามารถเพิ่มการตั้งค่าอื่นๆ ได้ตามต้องการ

  },

};

3. ใช้ layout, objectFit, width, height เพื่อปรับแต่งการแสดงผลของภาพตามความต้องการ

  • layout : ควบคุมวิธีการวางตำแหน่งและขนาดของภาพ เช่น intrinsic, responsive, fill, fixed
  • objectFit : ควบคุมการตัดหรือขยายภาพ เช่น cover, contain, fill, none, scale-down
  • width และ height : กำหนดขนาดของภาพตามความต้องการ

ตัวอย่างการใช้งาน

<Image

  src=”/images/example.jpg”

  alt=”ตัวอย่างภาพ”

  layout=”responsive” // ทำให้ภาพปรับขนาดตามขนาดของ Container

  objectFit=”cover”   // ตัดภาพให้เต็มพื้นที่โดยไม่บิดเบี้ยว

  width={800}         // ขนาดกว้างเป็น 800px (สำหรับ layout=”intrinsic” หรือ “fixed”)

  height={600}        // ความสูง 600px

/>

เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ Next js Image

1. ใช้ next/image อย่างถูกต้อง

ใช้ <Image /> จาก next/image แทนแท็ก <img> ปกติ เพื่อให้ Next.js จัดการการโหลดและปรับแต่งภาพอัตโนมัติ

ระบุ src, width, height อย่างชัดเจนเพื่อให้ Next.js คำนวณขนาดภาพล่วงหน้า

2. เลือก layout ที่เหมาะสม

ใช้ layout เพื่อควบคุมวิธีการแสดงผลของภาพ เช่น

  • intrinsic : ขนาดภาพคงที่ตาม Pixel แต่ปรับตามขนาดของ Container
  • responsive : ภาพปรับตามขนาดของ Container โดยอัตโนมัติ
  • fill : ภาพเติมเต็ม Container โดยซูมและตัดส่วนเกิน

3. ใช้ภาพในรูปแบบที่เหมาะสม

การใช้ภาพ WebP ที่ถูกบีบอัดจะช่วยเพิ่มความเร็วในการโหลด

เลือกใช้ไฟล์ภาพในฟอร์แมตที่มีคุณภาพดีและเบา เช่น WebP ซึ่งรองรับการบีบอัดที่ดี พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงภาพที่มีความละเอียดสูงเกินความจำเป็น และต้องบีบอัดภาพก่อนอัปโหลด หรือใช้บริการบีบอัดอัตโนมัติ

4. เปิดใช้งานการบีบอัดและแคช

Next.js จะจัดการแคชภาพอัตโนมัติเมื่อใช้ next/image โดยภาพจะถูกบีบอัดในเบื้องหลัง ทำให้จะต้องคอนฟิก CDN หรือเซิร์ฟเวอร์ของคุณให้รองรับการแคชภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

5. เลือกขนาดภาพที่เหมาะสม

กำหนด width และ height ให้เหมาะสมกับการแสดงผลจริง เพื่อลดการโหลดข้อมูลที่ไม่จำเป็น พร้อมกับใช้ภาพที่มีความละเอียดพอเหมาะสมกับอุปกรณ์เป้าหมาย

6. ใช้ Lazy Loading

next/image ทำการโหลดภาพแบบ Lazy Loading โดยอัตโนมัติเมื่อภาพอยู่ใน Viewport อยู่แล้ว และสามารถปรับแต่ง Loading ได้ เช่น <Image src=”/image.jpg” loading=”lazy” />

7. ทำการปรับแต่งภาพล่วงหน้า

ใช้เครื่องมือหรือบริการ เช่น Image CDN, Imgix, Cloudinary เพื่อปรับแต่งภาพ เช่น การครอป, การปรับขนาด หรือการบีบอัดล่วงหน้า จะช่วยลดเวลาโหลดภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ

8. เช็คภาพในเบราว์เซอร์เพื่อหลีกเลี่ยงโหลดซ้ำ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาพถูกแคชในเบราว์เซอร์และ CDN พร้อมใช้ Developer Tools เพื่อดูว่าภาพโหลดซ้ำหรือไม่ หากโหลดซ้ำให้ปรับปรุงการตั้งค่าแคช

9. ใช้ CDN สำหรับภาพเพื่อความเร็วและลดโหลดเซิร์ฟเวอร์

จัดวางภาพบน CDN เช่น Cloudflare, Cloudinary, AWS CloudFront เพื่อให้ภาพโหลดได้เร็วขึ้นจากเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใกล้ผู้ใช้ ซึ่งจะช่วยลดภาระโหลดบนเซิร์ฟเวอร์หลักและลด Latency

เครือข่าย CDN ส่งต่อภาพอย่างรวดเร็ว ลดเวลาโหลดบนเว็บไซต์

สรุป

Next js Image เป็นคอมโพเนนต์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงภาพบนเว็บไซต์ ด้วยการปรับแต่งขนาด การบีบอัด และการโหลดแบบ lazy load เพื่อให้ภาพแสดงผลรวดเร็วและประหยัดแบนด์วิดธ์ ทำให้การใช้งาน Next js Image จึงเป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของคุณให้มีมากยิ่งขึ้นไปนั่นเองครับ

Next js Image เป็นคอมโพเนนต์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงภาพบนเว็บไซต์ ด้วยการปรับแต่งขนาด การบีบอัด และการโหลดแบบ lazy load เพื่อให้ภาพแสดงผลรวดเร็วและประหยัดแบนด์วิดธ์ ทำให้การใช้งาน Next js Image จึงเป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของคุณให้มีมากยิ่งขึ้นไปนั่นเองครับ

