Web Developers คืออะไร? สำคัญแค่ไหน

Web Developer คืออาชีพที่มีทักษะด้านโปรแกรมมิ่ง และมีการเรียนรู้ในเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และมีความสำคัญกับธุรกิจในยุคดิจิตัลแบบนี้เป็นอย่างมาก
thumbnail

ในปัจจุบัน ภาคธุรกิจต่างก็มีความต้องการสร้าง Website หรือ Web Application ขึ้นมาเพื่อใช้ในการแข่งขันในตลาดที่เต็มไปด้วยการแข่งขันสูง หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือเหล่า Web Developer แล้ว Web Developer คืออะไร พวกเขามีความสำคัญอย่างไร และควรมีทักษะอะไรบ้าง บทความจากพวกผม Till it’s done ได้รวบรวมข้อมูลเหล่านี้มาเพื่อให้คุณเข้าใจโดยละเอียดครับ

พาส่อง Web Developer คืออะไร

Web Developer เป็นตำแหน่งงานที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างและดูแล Website หรือ Web Application อย่างครบถ้วน โดยเน้นไปที่การเขียนโค้ดและพัฒนาฟังก์ชันต่าง ๆ เพื่อให้ Website สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานอย่างมีประสิทธิผล

นอกจากนี้ Web Developer ยังต้องเข้าใจพฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภค เพื่อออกแบบและพัฒนา  Website ให้สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งาน เช่น การออกแบบให้ Website มีความเร็วในการโหลดข้อมูล, มีการใช้งานที่ง่าย, รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายใน  Website เอง

นั่นจึงทำให้ Web Developer เป็นผู้สร้างรากฐานของ Website หรือ Web Application ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ Website นั้น ๆ เป็นจริงและสามารถสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจ หรือทางความรู้สึกให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับ

ความสำคัญของ Web Developer สำคัญแค่ไหนกับธุรกิจ

1. สร้างและพัฒนา Website

Web Developer เป็นผู้รับผิดชอบในการสร้าง Website ตั้งแต่ต้นจนเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งเป็นหน้าตาของธุรกิจในโลกออนไลน์ การมี Website ที่ดีและใช้งานง่ายจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของแบรนด์ อีกทั้งยังเป็นช่องทางสำหรับการนำเสนอสินค้า และบริการให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ออกแบบและพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้งาน (UX)

Web Developer จะทำงานร่วมกับนักออกแบบเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งาน ตั้งแต่การวาง Layout ไปจนถึงการใช้งานจริง เพื่อให้ Website ใช้งานได้ง่าย, สะดวก และน่าประทับใจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการดึงดูดและรักษาลูกค้าไว้ให้กับธุรกิจของคุณ

3. พัฒนา Website ให้มีประสิทธิภาพ

Website ที่รวดเร็ว, ตอบสนองได้ไว และทำงานได้อย่างราบรื่น เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ ทำให้ Web Developer ต้องพัฒนาระบบให้มีความเสถียร และรองรับจำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นได้อย่างไม่มีสะดุด

4. ช่วยในการทำ SEO

การปรับแต่ง Website ให้เหมาะสมกับการค้นหาในเครื่องมือค้นหาอย่าง Google เป็นสิ่งสำคัญ Web Developer ต้องจัดการรายละเอียดด้านเทคนิค เช่น การปรับโครงสร้าง URL, การเพิ่มแท็กต่าง ๆ เพื่อให้เว็บไซต์ติดอันดับสูงขึ้น จนไปถึงการสร้างโอกาสให้ลูกค้าค้นพบธุรกิจของคุณได่ง่ายยิ่งขึ้น

5. สร้างความประทับใจให้ลูกค้า

Website ที่สวยงามและใช้งานได้ง่าย จะช่วยสร้างความรู้สึกที่ดีและความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์และความภักดีต่อแบรนด์เป็นอย่างมาก

6. ช่วยให้ธุรกิจปรับตัวและเติบโต

ในยุคดิจิทัล Web Developer ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับเปลี่ยน และพัฒนาตามแนวโน้มของตลาดได้อย่างรวดเร็ว ทั้งการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ ๆ การปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือการรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการขยายธุรกิจของคุณให้เติบโตยิ่งขึ้น

7. ช่วยในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้งาน

Website ที่ออกแบบดีจะมีการเก็บข้อมูลการใช้งาน เช่น หน้าเพจที่เข้าชมบ่อย ๆ, เวลาที่ใช้บนเว็บไซต์ และเส้นทางการใช้งาน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจของคุณเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า และสามารถปรับกลยุทธ์ให้ตรงกับความต้องการได้นั่นเอง

8. ช่วยให้ธุรกิจมีระบบหลังบ้านที่ดีและปลอดภัย

Web Developer ยังรับผิดชอบในการสร้างระบบหลังบ้าน เช่น ระบบจัดการข้อมูล, ผลิตภัณฑ์, การชำระเงิน และระบบความปลอดภัย เพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญของทั้งตัวธุรกิจเองและของตัวลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของธุรกิจคุณในยุคดิจิทัล

ทักษะและคุณสมบัติที่จำเป็นในการเป็นของ Web Developers คืออะไรบ้าง

1. ภาษาเขียนโปรแกรม

Web Developer ต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญในภาษาโปรแกรมหลัก ๆ เช่น HTML, CSS, JavaScript ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาเว็บ รวมถึงความเข้าใจในภาษา Framework และไลบรารี เช่น React, Angular, Vue.js สำหรับการทำ Front-End และ Node.js, PHP, Python สำหรับการทำ Back-End 

นอกจากนี้ การเรียนรู้ภาษาใหม่ ๆ เพื่อรองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่อย่างรวดเร็ว เช่น TypeScript, Ruby, Go ก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน

2. วิธีการจัดการ Source Code

ความเข้าใจในระบบควบคุมเวอร์ชัน เช่น Git และ GitHub เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่ Web Developer จะขาดไปไม่ได้ 

รวมไปถึงการเขียนโค้ดให้เป็นระเบียบและสามารถบำรุงรักษาได้ง่าย พร้อมทั้งการใช้แนวปฏิบัติที่ดี เช่น การตั้งชื่อไฟล์ การคอมเมนต์โค้ด และการสร้างเอกสารประกอบก็เป็นอีกส่วนที่สำคัญ

3. ความรู้ด้าน SEO

Web Developer จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบ Website ให้รองรับการค้นหาในเครื่องมือค้นหา เช่น การใช้ Keyword ที่เหมาะสม, การปรับแต่งโครงสร้างเว็บไซต์และโค้ดให้เหมาะสมกับอัลกอริทึมของเสิร์ชเอนจิน รวมไปถึงการวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพของ Website เพื่อเพิ่มความสามารถในการติดอันดับ

4. ความรู้ด้านการออกแบบ UX

การเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้งาน เป็นอีกทักษะที่สำคัญของ Web Developer รวมไปถึงการออกแบบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน หรือการทำการทดสอบและปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้งานตามข้อมูลและความคิดเห็นด้วยเช่นกัน

5. การออกแบบหน้าเว็บแบบปรับขนาดได้

Web Developer จะต้องรู้การใช้เทคนิค CSS เช่น Flexbox, Grid เพื่อให้เว็บไซต์แสดงผลได้ดีบนอุปกรณ์ทุกขนาด รวมไปถึงการใช้ภาพและไฟล์มีความเหมาะสมและปรับตัวตามขนาดหน้าจอ

นอกจากนี้ การทดสอบและปรับปรุงเพื่อให้แน่ใจว่า Website สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นบนอุปกรณ์มือถือ, แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ ก็เป็นอีกส่วนที่คนในสายงานนี้จะต้องทราบอีกด้วยครับ

6. ทักษะในการสื่อสารที่ดี

Web Developer ที่ดี จะต้องมีความสามารถในการอธิบายแนวคิดทางเทคนิค ให้กับผู้ไม่เชี่ยวชาญเข้าใจได้ พร้อมกับการเขียนเอกสารและรายงานที่ชัดเจน และทักษะในการรับฟังและรับความคิดเห็นจากทีมงาน หรือลูกค้าเพื่อปรับปรุงงานได้อย่างตรงจุด

7. ทักษะในการทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื่องจาก Web Developer จะต้องมีการทำงานร่วมกับนักออกแบบ, นักวิเคราะห์ และทีมพัฒนารายอื่น ๆ การแบ่งปันความรู้และสนับสนุนซึ่งกันและกันในทีม จึงเป็นสิ่งที่ขาดไปไม่ได้ ทำให้คนในสายงานนี้ควรจะต้องมีความสามารถในการจัดการ กับความขัดแย้งและความเห็นต่างได้อย่างสร้างสรรค์

8. การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

Web Developer ที่ดีควรจะต้องติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ และแนวโน้มของอุตสาหกรรมอยู่เสมอ รวมไปถึงเข้าร่วมคอร์สต่าง ๆ, การฝึกอบรม, งานสัมมนา และชุมชนออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะของตัวเอง อีกทั้งยังควรมีการทดลองและสร้างโปรเจกต์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ของตนอีกด้วย

9. ความสามารถในการวางแผนและจัดการงาน

อีกหนึ่งคุณสมบัติที่ Web Developer ควรมีคือการกำหนดเป้าหมายและระยะเวลาที่ชัดเจนในแต่ละโปรเจกต์ และการใช้เครื่องมือในการบริหารโครงการ เช่น Trello, Jira หรือการจัดลำดับความสำคัญและจัดการงานให้เสร็จตามกำหนดเวลานั่นเองครับ

10. ความสนใจและความรับผิดชอบ

Web Developer จะต้องใส่ใจในรายละเอียดของงานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งรับผิดชอบต่อความผิดพลาดและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและงานที่ทำอยู่เสมอ 

สรุป

Web Developer คือผู้ที่รับผิดชอบในการสร้างและดูแล Website หรือ Web Application โดยไม่เน้นการออกแบบ แต่ใช้ความรู้ด้านโปรแกรมมิ่งและเครื่องมือเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้ดี และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่ง Web Developer มีความสำคัญต่อธุรกิจมากมาย แต่ก็จำเป็นจะต้องมีทักษะที่จำเป็นประกอบด้วยเพื่อให้สามารถทำงานของตัวเองได้ดี และทำงานเป็นทีมได้ด้วยเช่นกันครับ

ซึ่งหากใครที่สนใจ อยากใช้บริการทีม Web Developer ที่มีประสบการณ์มามากกว่า 10 ปีในสายงาน และผ่านโครงการต่าง ๆ มาอย่างโชกโชนในการบริการพัฒนาเว็บแอป พวกผม Till it’s done ยินดีให้บริการ การันตีด้วยผลงานเว็บไซต์ที่ใช้งานได้จริงและดีไซน์สวยงาม ไม่ว่าจะเป็น Vote66, เว็บไซต์พรรคก้าวไกลสำหรับการเลือกตั้งในปี 2566, ระบบการจัดการต้นทุน และการติดตามพนักงานของแดชบอร์ด Foodhub รวมไปถึงระบบเว็บไซต์ของตลาดไท

ซึ่งหากลูกค้าสนใจ สามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ของของพวกผม Till it’s done หรือทางอีเมลล์ rick@tillitsdone.com นี้ได้เลยนะครับ

