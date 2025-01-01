Tillitsdone
down Scroll to discover

Web application คืออะไร? ต่างจากเว็บไซต์ทั่วไปอย่างไร?

Web application คือโปรแกรมบนเว็บเบราว์เซอร ที่แตกต่างจากเว็บไซต์แต่ทั้ง 2 อย่างนี้แตกต่างกันอย่างไรนั้น บทความนี้ได้ทำการอธิบายไว้อย่างครบถ้วนแล้ว
thumbnail

แม้ว่า Mobile Application จะเป็นที่นิยมสำหรับผู้ใช้งานในปัจจุบัน แต่ก็ปฎิเสธไม่ได้ว่า Web Browser เองก็ยังคงมีคนใช้งานอยู่เช่นเดียวกัน นั่นจึงทำให้เทรนด์ของ Web Application นั้นเป็นกระแสตามมา แต่โดยสรุปแล้ว Web App คืออะไรกันแน่ มันแตกต่างจาก Website ที่ผู้คนใช้งานอยู่อย่างไร และประเภทของ Web Application ในปัจจุบันมีอะไรบ้าง ไปหาคำตอบกับพวกผม Till it’s done ได้ในบทความด้านล่างนี้ครับ

มาทำความรู้จักว่า Web App คืออะไร

Web Application คือโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นให้สามารถใช้งานผ่าน Web Browser ได้โดยตรง ไม่ต้องโหลด Application มาลงในเครื่อง ทำให้โดยรวมแล้วกินทรัพยากรค่อนข้างต่ำ สามารถเปิดใช้งานได้ไว และมักถูก Optimize ให้มีการทำงานรวดเร็วกว่าการเปิด Application แบบปกติ จึงมีหน้าตาที่เป็นมิตรและใช้งานค่อนข้างง่าย 

ซึ่งในปัจจุบันมี Web Application ที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบใช้งานระดับโลก, ระดับมหาวิทยาลัย ไปจนถึงระดับบริษัท ต่างก็มี Web App เป็นของตัวเอง ตัวอย่างเช่น

  • บริการอีเมล เช่น Gmail, Outlook
  • โซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Twitter
  • ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ เช่น Google Classroom
  • ระบบธุรกิจและการเงินออนไลน์ เช่น Shopify, QuickBooks
  • Web App ขององค์กรหรือมหาวิทยาลัยที่ให้บริการข้อมูลและกิจกรรมต่าง ๆ

นี่จึงทำให้ Web App เป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงวิธีการใช้งานซอฟต์แวร์ในปัจจุบัน ทำให้การใช้งานเป็นเรื่องที่ง่าย, สะดวก, รวดเร็ว และเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเอาไว้ภายในเครื่อง ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากในยุคดิจิทัลแบบนี้

รวมความแตกต่างระหว่าง Web Application กับ Website

ความแตกต่างระหว่าง Web Application กับ Website เป็นเรื่องที่สำคัญในการเข้าใจการพัฒนาและใช้งานเว็บไซต์ในปัจจุบัน ซึ่งทั้ง 2 อย่างนี้แตกต่างกันดังนี้

1. ลักษณะการทำงานและเนื้อหา

Web Application

ถูกออกแบบให้เป็นแพลตฟอร์มที่มีความโต้ตอบผู้ใช้งานสูง โดยผู้ใช้งานสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ เช่น การกรอกข้อมูล, การสั่งซื้อ, การลงทะเบียน, การส่งข้อความ, ฯลฯ

เนื้อหามักจะเป็นแบบ Dynamic Content ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อน หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนระบบ เช่น ระบบธนาคารออนไลน์ที่แสดงยอดเงินและทำธุรกรรมได้แบบเรียลไทม์ เป็นต้น

การทำงานเบื้องหลังของ Web Application มักซับซ้อน ต้องใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ฝั่งเซิร์ฟเวอร์, ฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรมฝั่งไคลเอนต์ และฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการ และความซับซ้อนเหล่านี้ได้

Website

เนื้อหาส่วนใหญ่มักเป็นแบบ Static Content เช่น ข้อมูลบริษัท, ประวัติ, ทีมงาน, รูปภาพ, แผนที่, ฯลฯ ซึ่งไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่บ่อย

ผู้ใช้งานสามารถเข้ามาอ่านหรือดูข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขหรือสร้างข้อมูลใหม่ได้โดยตรงบนเว็บไซต์ได้

ไม่มีฟีเจอร์หรือความสามารถในการโต้ตอบแบบแอปพลิเคชัน เช่น เว็บข่าว, เว็บบล็อกทั่วไป หรือเว็บไซต์แสดงข้อมูลบริษัทที่เน้นให้ข้อมูลเป็นหลักเท่านั้น

2. ความซับซ้อนและการออกแบบ

Web Application

มีความซับซ้อนในการออกแบบและพัฒนาที่สูง ต้องมีการวางแผน, การเขียนโค้ด และการบำรุงรักษาอย่างเป็นระบบจึงจะทำให้ออกมาดีได้

มักจะต้องใช้ทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านเทคนิค เช่น นักพัฒนาโปรแกรม, ดีไซเนอร์ฐานข้อมูล, นักวิเคราะห์ระบบ ฯลฯ เพื่อดูแลและพัฒนาระบบให้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์มากที่สุด

Website

การสร้างกับการดูแลรักษานั้นง่ายและรวดเร็ว โดยจะเน้นไปที่ความสวยงามและความน่าสนใจของหน้าตาเว็บไซต์เป็นหลัก

การออกแบบมักเน้นไปที่ความสวยงาม การจัดวางภาพและข้อความให้ดูดี เพื่อดึงดูดสายตาผู้เข้าชม

ไม่จำเป็นต้องมีทีมงานเทคนิคระดับสูง ก็สามารถดูแลและอัปเดตข้อมูลได้ง่ายกว่า

3. จุดประสงค์ใช้งาน

Web Application

ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับกิจกรรมที่ต้องการการโต้ตอบและการจัดการข้อมูล เช่น ระบบการจองโรงแรม, ระบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์, ระบบสมาชิก, ระบบจัดการข้อมูลภายใน, ฯลฯ

Website

จุดประสงค์หลักคือเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หรือเนื้อหาให้กับผู้เข้าชม เช่น เว็บไซต์บริษัทที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ, ทีมงาน, ผลงาน, ข่าวสารต่าง ๆ หรือเว็บที่ให้ข้อมูลอย่างเป็นทางการ เป็นต้น

โดยสรุปแล้ว Web Application มักเป็นระบบที่ซับซ้อน และใช้งานเพื่อการจัดการพร้อมโต้ตอบกับผู้ใช้งานในระดับสูง ส่วนเว็บไซต์จะเน้นไปที่การนำเสนอข้อมูล หรือเนื้อหาในรูปแบบที่ง่ายต่อการสร้างและดูแลรักษา ทั้งนี้ การเลือกใช้งานก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ และความต้องการเฉพาะของแต่ละองค์กรหรือตัวบุคคล

ประเภทของ Web Application ในปัจจุบัน

1. Web Portal 

เป็น Web Application ที่ให้บริการข้อมูลและเนื้อหาที่หลากหลาย เช่น ข่าวสาร, บทความ, ฟอร์มสำหรับลงทะเบียน, หรือเครื่องมือช่วยในการค้นหาและเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้โดยไม่จำเป็นต้องมีการลงทะเบียนก็ได้ 

หรือในบาง Web Application อาจมีการล็อกอินเพื่อเข้าถึงข้อมูลเฉพาะกลุ่ม เช่น Web App ของหน่วยงานราชการ, Web App ของมหาวิทยาลัย, Web App ของบริษัทต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น Google, Yahoo หรือ Wikipedia เป็นต้น

2. E-commerce & Food delivery service

เป็นเว็บไซต์ที่ให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ได้ เช่น Amazon, Lazada, Shopee, GrabFood, Foodpanda หรือ Line Man ซึ่งมีระบบตะกร้าสินค้า, การชำระเงินออนไลน์, ระบบจัดการคำสั่งซื้อ และการติดตามสถานะสินค้าที่กำลังทำการจัดส่งอยู่ในขณะนั้น

สรุป

Web Application คือแอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานผ่าน Web Browser ได้โดยไม่ต้องติดตั้งในเครื่อง ทำให้มีความรวดเร็วและใช้งานได้ง่าย ในขณะที่ Website ทั่วไปมักมีเนื้อหาที่คงที่และไม่ได้โต้ตอบกับตัวผู้ใช้งาน แต่ตัวของ Web Application นั้นจะมีฟังก์ชันเชิงโต้ตอบและจัดการข้อมูล ทำให้ตอบสนองต่อผู้ใช้งานได้ดีกว่านั่นเองครับ

แน่นอนว่าพวกผม Till it’s done เองก็ให้บริการพัฒนาเว็บแอปแก่องค์กรมืออาชีพในประเทศไทยมากว่า 10 ปี ทำให้เราเชื่อมั่นในศักยภาพและประสบการณ์ที่สั่งสมมา ว่าจะสามารถทำความเข้าใจธุรกิจของคุณลูกค้าได้ในทุกแง่มุม และเจาะจุดสำคัญของธุรกิจคุณได้อย่างแน่นอน ซึ่งหากลูกค้าสนใจ สามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ของของพวกผม Till it’s done หรือทางอีเมลล์ rick@tillitsdone.com นี้ได้เลยนะครับ

icons/logo-tid.svg Latest Blogs
Discover our top articles, selected to support the growth of your business.
https://imgproxy-landing-page.tillitsdone.com/sig/rs:fit:1200:630/plain/https%3A%2F%2Fcms-r2.tillitsdone.com%2Fwp-content-prod%2Fuploads%2F2025%2F09%2FTill-its-done_SEO_R36_Sep_1440x697.jpg@webp Material-UI (MUI) คืออะไร อยากสร้าง UI สวยงามและเป็นมืออาชีพในเวลาอันรวดเร็วใช่ไหม มาทำความรู้จักกับ Material-UI (MUI) ที่ช่วยให้คุณพัฒนาแอปพลิเคชันบน React ได้ง่ายและดูดีในทุกอุปกรณ์ https://imgproxy-landing-page.tillitsdone.com/sig/rs:fit:1200:630/plain/https%3A%2F%2Fcms-r2.tillitsdone.com%2Fwp-content-prod%2Fuploads%2F2025%2F09%2FTill-its-done_SEO_R35_Sep_1440x697.jpg@webp มือใหม่อยากเริ่มเขียนแอป ต้องใช้โปรแกรมและภาษาอะไรบ้าง? อยากเป็นนักพัฒนาแอปแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง พบกับแนวทางการเลือกเครื่องมือและภาษาเบื้องต้นพร้อมคำแนะ เพื่อก้าวสู่เส้นทางการเขียนแอปอย่างมั่นใจในบทความนี้ https://imgproxy-landing-page.tillitsdone.com/sig/rs:fit:1200:630/plain/https%3A%2F%2Fcms-r2.tillitsdone.com%2Fwp-content-prod%2Fuploads%2F2025%2F09%2FTill-its-done_SEO_R34_Sep_1440x697.jpg@webp Website Development Process: เว็บไซต์เปิดตัวแล้ว! แล้วต้องทำอะไรต่อ? พร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่ความสำเร็จในโลกออนไลน์ มาเรียนรู้ขั้นตอนและเคล็ดลับดูแลเว็บไซต์หลังเปิดตัว เพื่อสร้างความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืนแก่ธุรกิจกันเถอะ พร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่ความสำเร็จในโลกออนไลน์ มาเรียนรู้ขั้นตอนและเคล็ดลับดูแลเว็บไซต์หลังเปิดตัว เพื่อสร้างความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืนแก่ธุรกิจกันเถอะ https://imgproxy-landing-page.tillitsdone.com/sig/rs:fit:1200:630/plain/https%3A%2F%2Fcms-r2.tillitsdone.com%2Fwp-content-prod%2Fuploads%2F2025%2F09%2FTill-its-done_SEO_R27_Sep_1440x697.jpg@webp เปรียบเทียบ 3 วิธีติดตั้ง install node js บน Ubuntu: NVM vs NodeSource vs Official Repo แบบไหนดีที่สุด? เรียนรู้วิธีติดตั้ง Node.js บน Ubuntu ด้วย NVM, NodeSource หรือ Official Repo เลือกวิธีที่เหมาะกับความต้องการของคุณ พร้อมเปรียบเทียบ เพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ! https://imgproxy-landing-page.tillitsdone.com/sig/rs:fit:1200:630/plain/https%3A%2F%2Fcms-r2.tillitsdone.com%2Fwp-content-prod%2Fuploads%2F2025%2F09%2FTill-its-done_SEO_R26_Sep_1440x697.jpg@webp Next js image การ Optimization รูปภาพแบบ Native ที่มีประสิทธิภาพสูง เรียนรู้วิธีใช้ Next.js Image เพื่อ Optimization การแสดงภาพบนเว็บไซต์ ด้วยเทคนิคบีบอัด ปรับขนาด Lazy Load และรองรับ Responsive ช่วยให้เว็บคุณโหลดเร็วขึ้นแน่นอน! https://imgproxy-landing-page.tillitsdone.com/sig/rs:fit:1200:630/plain/https%3A%2F%2Fcms-r2.tillitsdone.com%2Fwp-content-prod%2Fuploads%2F2025%2F08%2FTill-its-done_SEO_R22_June_1440x697.jpg@webp Flutter Developer คืออะไร? สำคัญแค่ไหน Flutter Developer คือผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแอปมือถือด้วย Flutter ที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็วและคุ้มค่า ด้วยเทคโนโลยีที่ยืดหยุ่นและประหยัดต้นทุน
View all 1235 blogs
icons/logo-tid.svg

Talk with CEO

Ready to bring your web/app to life or boost your team with expert Thai developers?
Contact us today to discuss your needs, and let’s create tailored solutions to achieve your goals. We’re here to help at every step!
🖐️ Contact us
down Explore our best articles, cover a wide variety of technologies
Our knowledge base
196 Articles
Explore right
icons/logo-react.svg ReactJs
Popular JavaScript library for building user interfaces with a component-based architecture.
160 Articles
Explore right
icons/flutter.svg Flutter
UI toolkit for building natively compiled applications for mobile, web, and desktop from a single codebase.
144 Articles
Explore right
icons/logo-nodejs.svg Nodejs
JavaScript runtime for building scalable, high-performance server-side applications.
58 Articles
Explore right
icons/next-js.svg Nextjs
React framework enabling server-side rendering and static site generation for optimized performance.
38 Articles
Explore right
icons/tailwind.svg TailwindCSS
Utility-first CSS framework for rapid UI development.
36 Articles
Explore right
icons/code-outline.svg Typescript
Superset of JavaScript adding static types for improved code quality and maintainability.
126 Articles
Explore right
icons/code-outline.svg Golang
Programming language known for its simplicity, concurrency model, and performance.
67 Articles
Explore right
icons/code-outline.svg AstroJs
Astro is an all-in-one web framework. It includes everything you need to create a website, built-in.
38 Articles
Explore right
icons/code-outline.svg Jest
Versatile testing framework for JavaScript applications supporting various test types.
12 Articles
Explore right
icons/code-outline.svg Website development th
10 Articles
Explore right
icons/code-outline.svg Mobile application th
5 Articles
Explore right
icons/code-outline.svg Reactjs th
3 Articles
Explore right
icons/code-outline.svg Flutter th
3 Articles
Explore right
icons/code-outline.svg Nextjs th
1 Articles
Explore right
icons/code-outline.svg Software house th
1 Articles
Explore right
icons/code-outline.svg Nodejs th
337 Articles
Explore right
icons/css-4.svg CSS
CSS3 is the latest version of Cascading Style Sheets, offering advanced styling features like animations, transitions, shadows, gradients, and responsive design.
Let's keep in Touch
Thank you for your interest in Tillitsdone! Whether you have a question about our services, want to discuss a potential project, or simply want to say hello, we're here and ready to assist you.
We'll be right here with you every step of the way.
Contact Information
rick@tillitsdone.com+66824564755
Find All the Ways to Get in Touch with Tillitsdone - We're Just a Click, Call, or Message Away. We'll Be Right Here, Ready to Respond and Start a Conversation About Your Needs.
Address
9 Phahonyothin Rd, Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Bangkok Thailand
Visit Tillitsdone at Our Physical Location - We'd Love to Welcome You to Our Creative Space. We'll Be Right Here, Ready to Show You Around and Discuss Your Ideas in Person.
Social media
FacebookInstagramLinkedIn
Connect with Tillitsdone on Various Social Platforms - Stay Updated and Engage with Our Latest Projects and Insights. We'll Be Right Here, Sharing Our Journey and Ready to Interact with You.
We anticipate your communication and look forward to discussing how we can contribute to your business's success.
We'll be here, prepared to commence this promising collaboration.
Premier agency directory, awards platform, and media hub connecting brands with top agencies in software, app development DesignRush
web design companies Trusted B2B listing, rating, and review platform where you can explore and compare the top-ranked companies worldwide Goodfirms
Frequently Asked Questions
Explore frequently asked questions about our products and services.
Whether you're curious about features, warranties, or shopping policies, we provide comprehensive answers to assist you.