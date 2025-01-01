Tillitsdone
อยากสร้าง Mobile App จะเลือกใช้โปรแกรมเขียน Mobile App

การเลือกโปรแกรมเขียน Mobile App มีเครื่องมือกับภาษาอะไรให้เลือกใช้งานกันมากมาย ควรพิจารณาอย่างไรเพื่อให้มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของโปรเจกต์
thumbnail

เมื่อคิดจะสร้าง Mobile App หนึ่งในคำถามที่สำคัญคือเราจะเลือกใช้โปรแกรมเขียน Mobile App ด้วยอะไรดี? เพราะแต่ละเครื่องมือ และแต่ละภาษานั้นก็มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป เนื่องจากการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมเอง ก็จะช่วยให้โปรเจกต์ของคุณประสบความสำเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้น ฉะนั้นแล้ว ข้อพิจารณาที่ควรนำมาคิดคืออะไรกันนะ คำตอบของคำถามนี้ได้ถูกรวบรวมมาไว้ให้คุณแล้ว

เลือกภาษาเขียน Mobile App ด้วยอะไรดีนะ

การเลือกภาษาเขียนแอปพลิเคชันบนมือถือ ควรพิจารณาจากเป้าหมายของโปรเจกต์ กลุ่มเป้าหมาย และทรัพยากรที่มี โดยแต่ละภาษามีจุดแข็งและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน การเข้าใจคุณสมบัติของแต่ละภาษา จะช่วยให้สามารถวางแผน และดำเนินงานพัฒนาแอปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการมากที่สุด 

1. Java

Java เป็นภาษาที่ได้รับความนิยมในการพัฒนาแอป Android เนื่องจากสามารถเขียนโค้ดครั้งเดียวแล้วใช้งานได้แบบ Cross-Platform รวมทั้งสนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ทำให้โค้ดมีความเป็นระเบียบ และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 

ระบบนิเวศของ Java มีเครื่องมือและ Framework มากมาย เช่น Android SDK, Spring, Hibernate ที่ช่วยให้การพัฒนารวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังมีชุมชนผู้พัฒนาขนาดใหญ่ ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนความรู้

2. Python

Python เป็นภาษาโปรแกรมที่เน้นความง่ายในการเรียนรู้และใช้งาน มีโครงสร้างและไวยากรณ์ที่เรียบง่าย ทำให้นักพัฒนาสามารถพัฒนาแอปได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ภาษานี้ยังรองรับการทำงานกับระบบปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น Windows, macOS และ Linux ด้วยไลบรารี่มาตรฐานที่ครอบคลุมหลายฟังก์ชัน 

ตัวอย่างแอปพลิเคชันที่ใช้ Python ได้แก่ Instagram, Pinterest, Spotify และ Dropbox ซึ่งแสดงให้เห็นว่า Python สามารถใช้สร้าง Mobile App ที่มีความครบถ้วนและมีประสิทธิภาพสูงได้

3. Swift

Swift เป็นภาษาโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาแอปบนระบบปฏิบัติการ iOS และ macOS โดยมีคุณสมบัติที่ทันสมัยอย่างการจัดการหน่วยความจำอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพที่สูง ทำให้แอปที่พัฒนาด้วย Swift ทำงานได้รวดเร็วและเสถียร อีกทั้งไวยากรณ์ของ Swift ยังเข้าใจได้ง่าย ซึ่งช่วยลดข้อผิดพลาดในการเขียนโค้ดลงไปได้ 

และตุัวภาษาเองยังเป็น Open Source ซึ่งเปิดโอกาสให้นักพัฒนาทั่วโลกสามารถร่วมพัฒนา และปรับปรุงภาษาได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ชุมชนและทรัพยากรในการพัฒนา มีความแข็งแรงและกว้างขวางขึ้น

4. C++

C++ เป็นภาษาที่เน้นความเร็วและประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันที่ต้องการการทำงานแบบเรียลไทม์ หรือการคำนวณซับซ้อน เช่น เกม 3D, ระบบฝังตัว และการควบคุมฮาร์ดแวร์โดยตรง 

จุดเด่นของ C++ คือสามารถควบคุมทรัพยากรฮาร์ดแวร์ได้อย่างละเอียด พร้อมกับที่มีไลบรารี่มากมายสนับสนุนการพัฒนา แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความซับซ้อนในการเขียนและการจัดการหน่วยความจำ จึงต้องใช้เวลาศึกษาและฝึกฝนเพิ่มเติม

5. C#

C# เป็นภาษาโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดย Microsoft สำหรับใช้งานในแพลตฟอร์ม .NET Framework โดยมีโครงสร้างที่ชัดเจนและปลอดภัย ซึ่งช่วยให้การพัฒนาแอปพลิเคชันมีความเสถียรและลดข้อผิดพลาด 

นอกจากนี้ Visual Studio ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาด้วย C# ยังรองรับการสร้างแอปบนหลายแพลตฟอร์ม เช่น Windows, iOS และ Android โดยใช้เทคนิคเช่น Xamarin.Forms ซึ่งช่วยให้สามารถสร้าง UI ที่สวยงามและทำงานได้ดีบนหลายแพลตฟอร์มจากโค้ดฐานเดียวกัน ช่วยลดเวลาและต้นทุนในการพัฒนาแอปพลิเคชัน

6. Kotlin

Kotlin เป็นภาษาที่ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับการพัฒนาแอปบน Android เนื่องจากเป็นภาษาที่ทันสมัยและออกแบบให้ทำงานร่วมกับ Java ได้อย่างลงตัว โดยมีซินแท็กซ์ที่เข้าใจง่ายและสั้นกว่า Java ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถเขียนโค้ดคุณภาพสูง, ลดความผิดพลาด รวมทั้งง่ายต่อการบำรุงรักษา 

นอกจากนี้ Kotlin ยังสนับสนุนฟีเจอร์ทันสมัย เช่น ฟังก์ชันแบบสั้น (Lambda), การจัดการ Null-Safe และอื่น ๆ ซึ่งส่งผลให้การพัฒนาแอปบน Android มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ลิสต์เครื่องมือยอดนิยมที่ใช้เขียน Mobile App

1. React Native

React Native เป็นเครื่องมือพัฒนาที่ได้รับความนิยมสำหรับสร้าง Mobile App แบบข้ามแพลตฟอร์มโดยใช้ภาษา JavaScript นักพัฒนาสามารถเขียนโค้ดเพียงชุดเดียวและนำไปใช้งานได้ทั้งบน iOS และ Android โดยไม่ต้องเขียนแยกต่างหาก 

รวมถึงตัว React Native ยังมีชุมชนผู้ใช้งานขนาดใหญ่และเครื่องมือสนับสนุน เช่น Expo ซึ่งช่วยให้การพัฒนาสะดวกและรวดเร็วขึ้น รวมถึงฟีเจอร์ Hot Reloading ที่ช่วยให้ปรับปรุง UI และทดสอบแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรันใหม่ทั้งแอปพลิเคชัน เหมาะสำหรับ Mobile Application Developer ที่ต้องการความคล่องตัวและประสิทธิภาพสูงในการสร้าง Mobile Application นั่นเอง

2. App Inventor

App Inventor เป็นเครื่องมือสำหรับสร้าง Mobile Application โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ดมาก่อน ผู้ใช้งานสามารถใช้งานผ่านเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์ โดยใช้ระบบบล็อก (Block-based Programming) ที่ให้ความสะดวกในการลากและวางส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น ปุ่ม, ข้อความ และรูปภาพ พร้อมทั้งตั้งค่าพฤติกรรมของแอปพลิเคชันได้ง่าย ๆ ทำให้ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาแอปพลิเคชันได้อย่างสนุกสนานและเข้าใจง่าย โดยไม่ต้องมีทักษะด้านเทคนิคขั้นสูง

3. Appgyver

Appgyver เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสร้าง และเปิดตัวแอปพลิเคชันบนเว็บและมือถือได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด ด้วยเครื่องมือใช้งานง่ายและส่วนประกอบสำเร็จรูป (Pre-built Components) ทำให้สามารถออกแบบ UI และฟังก์ชันต่าง ๆ ได้รวดเร็วและสะดวก 

อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอก เพื่อสร้างแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนได้ตามต้องการ จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างแอปพลิเคชัน โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านโปรแกรมมิ่งลึกซึ้ง

4. Flutter

Flutter เป็น Framework สำหรับพัฒนา Mobile App ที่นิยมใช้งานกันอีกตัวหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติ Hot Reload ซึ่งช่วยให้เห็นผลการแก้ไข UI ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอโหลดใหม่ มีจุดเด่นคือความรวดเร็วในการอัปเดต UI ทำให้พัฒนาและปรับปรุงแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ Flutter ยังสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่มีรูปลักษณ์และการทำงานแบบ Native ซึ่งส่งผลให้ประสบการณ์ใช้งานเป็นไปอย่างราบรื่น และเหมือนแอปพลิเคชันที่พัฒนาด้วยภาษา Native นั่นเอง

5. Xamarin

Xamarin เป็นเครื่องมือพัฒนาที่ช่วยสร้าง Mobile Application แบบข้ามแพลตฟอร์มโดยใช้ภาษา C# ซึ่งทำให้สามารถแชร์โค้ดได้ถึง 90% ระหว่าง iOS และ Android ซึ่งช่วยลดเวลาและต้นทุนในการพัฒนาและบำรุงรักษา 

โดยหลังจาก Microsoft เข้าซื้อกิจการในปี 2016 Xamarin ก็ได้รับการพัฒนาและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอพที่ให้ประสบการณ์ใช้งานแบบ Native ที่มีคุณภาพสูงและรู้สึกเสมือนแอปพลิเคชันที่พัฒนาด้วยภาษา Native เอง

6. PhoneGap

PhoneGap เป็นเครื่องมือพัฒนาที่ช่วยให้สร้าง Mobile Application แบบข้ามแพลตฟอร์มได้ง่ายขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีเว็บมาตรฐานเช่น HTML5, CSS3 และ JavaScript ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่นักพัฒนาสามารถใช้งานได้อย่างคุ้นเคยและสะดวก โดยไม่ต้องเรียนรู้ภาษาการพัฒนาของแต่ละระบบปฏิบัติการ ทำให้สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถทำงานบนหลายแพลตฟอร์ม และเข้าถึงตลาดได้กว้างขึ้น

หลักการเลือก Tech Stack เพื่อเขียน Mobile App

Tech Stack แบบ Front-End

1. Native App

การพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ Native App จะใช้ภาษาและเครื่องมือของแต่ละแพลตฟอร์มโดยตรง เช่น Swift หรือ Objective-C สำหรับ iOS, Java หรือ Kotlin สำหรับ Android

ข้อดี

  • ปรับแต่งได้เต็มที่ตามความต้องการของแพลตฟอร์ม
  • แอปพลิเคชันมีความเร็วและประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากทำงานโดยตรงบนฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์โดยตรง
  • เข้าถึงฟีเจอร์ของอุปกรณ์ได้เต็มที่ เช่น กล้อง, GPS, เซ็นเซอร์ ฯลฯ

ข้อเสีย

  • ค่าใช้จ่ายสูง เพราะต้องพัฒนาสองชุดแยกกันสำหรับระบบปฏิบัติการ iOS และ Android
  • ต้องใช้ทีมพัฒนาที่เชี่ยวชาญในแต่ละแพลตฟอร์ม ซึ่งอาจทำให้เวลาการพัฒนายาวนานมากขึ้น
  • ไม่สามารถนำโค้ดไปใช้ซ้ำระหว่างแพลตฟอร์มได้โดยตรง

2. Cross-Platform

การพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ Cross-Platform จะใช้เทคโนโลยีที่เขียนโค้ดเพียงครั้งเดียว แล้วรันได้บนหลายแพลตฟอร์ม เช่น React Native, Flutter, Xamarin เป็นต้น

ข้อดี

  • ลดต้นทุนและเวลาในการพัฒนา เนื่องจากใช้โค้ดร่วมกันได้หลายแพลตฟอร์ม
  • สามารถปรับแต่งให้ใกล้เคียงกับ Native App ได้มากขึ้นในภายหลัง
  • ง่ายต่อการบำรุงรักษาและการอัปเดตแอปพลิเคชัน

ข้อเสีย

  • ประสิทธิภาพบางกรณีอาจไม่เทียบเท่า Native App เนื่องจากเป็นการรันบนอุปกรณ์อาจเป็น Virtual Machine หรือมี Layer ระหว่างโค้ดกับฮาร์ดแวร์
  • อาจจำเป็นต้องปรับแต่งเฉพาะสำหรับแต่ละแพลตฟอร์มในบางกรณี

3. Hybrid App

การพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ Hybrid App จะพัฒนาแอปพลิเคชันโดยใช้เทคโนโลยีเว็บ เช่น HTML, CSS, JavaScript แล้วนำไปบรรจุใน Native Wrapper (เช่น Cordova, Ionic) เพื่อรันบนอุปกรณ์ที่ต้องการ

ข้อดี

  • ราคาถูกที่สุดในบรรดาเทคโนโลยีทั้งหมด เนื่องจากใช้เทคโนโลยีเว็บและโค้ดเดียวกัน
  • พัฒนาได้รวดเร็วและง่ายต่อการบำรุงรักษา

ข้อเสีย

  • คุณภาพและประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันอาจต่ำกว่าทำ Native App หรือ Cross-Platform
  • ไม่สามารถเข้าถึงฟีเจอร์ของอุปกรณ์ได้เต็มที่เท่ากับ Native App
  • อาจมีปัญหาในการตอบสนองต่อ UI/UX ที่ซับซ้อนได้

Tech Stack แบบ Back-End

1. ภาษาที่ใช้เขียน Back-End

โดยภาษาที่ใช้เขียน Back-End นั้นจะมีหลายภาษาให้เลือกใช้งาน เช่น

  • C# (พร้อม Framework เช่น ASP.NET)
  • Java (Spring Boot)
  • JavaScript (Node.js)
  • PHP (Laravel, Symfony)
  • Python (Django, Flask)

แต่การเลือกภาษาเขียนเหล่านี้ ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละทีมและความเหมาะสมกับงาน รวมถึงความสามารถในการบำรุงรักษาและสนับสนุนในอนาคต

2. ฐานข้อมูล (Database)

ตัวของฐานข้อมูลจะแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่

  • SQL (Structured Query Language) : ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เช่น MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server
  • NoSQL (Not Only SQL) : ฐานข้อมูลไม่เชิงสัมพันธ์ เช่น MongoDB, Cassandra, Firebase Realtime Database

ซึ่งการออกแบบ Schema ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากในการวางแผนการเก็บข้อมูล เช่น การกำหนดโครงสร้างของตาราง, คอนเทนเนอร์ข้อมูล และความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล เพื่อให้การดึงข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

3. Hosting Environment

การทำ Hosting Environment จะเลือกตามความสามารถในการรองรับการขยายตัว (Scalability), ความเสถียร, ราคาค่าใช้จ่าย และบริการเสริม เช่น Cloud Providers อย่าง AWS, Google Cloud, Microsoft Azure เป็นต้น

โดยจะต้องพิจารณาถึงความสามารถในการรองรับจำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นในอนาคต, ความเสถียรและปลอดภัย, ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับงบประมาณ รวมไปถึงบริการเสริมต่าง ๆ เช่น ระบบ CDN, Load Balancer หรือ Auto Scaling นั่นเอง 

สรุป

ในการสร้าง Mobile App นั้น เราควรที่จะเลือกเครื่องมือที่ใช้งานได้ง่าย และตอบโจทย์ความต้องการของเรา เช่น Flutter, React Native หรือ Swift ไม่ก็ Java การเลือกเครื่องมือขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของผู้ใช้งานและเป้าหมายของตัวโปรเจค เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและรวดเร็วที่สุด การศึกษาเครื่องมือแต่ละตัวก่อนตัดสินใจเป็นสิ่งสำคัญครับ รวมถึงการทดลองและเรียนรู้เอง ก็จะช่วยให้เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณได้เช่นเดียวกัน

หรือหากคุณอยากที่จะหา Software House ที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการพัฒนาเว็บแอป หรือ Mobile App แล้วล่ะก็ ขอเชิญได้ที่ Till It’s Done ของพวกผม เพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญในด้านการ Mobile Application และ Web Application ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปีในสายงานนี้ รวมไปถึงโครงการที่ประสบความสำเร็จจากเรากว่า 60 โครงการ ทำให้มั่นใจได้ว่าเราจะเป็นผู้ปรึกษา และนักพัฒนาที่ดีสำหรับโครงการใหม่ของคุณนี้อย่างแน่นอนซึ่งหากสนใจ สามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ของของพวกผม Till it’s done หรือหรือทางอีเมลล์ rick@tillitsdone.com นี้ได้เลยนะครับ

