Mobile App Developer vs App Developer ต่างกันอย่างไร
การพัฒนาแอปพลิเคชันคือการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งาน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งการจะทำเช่นนั้นได้ นอกจากไอเดียตั้งต้นแล้ว ก็จำเป็นจะต้องมีนักพัฒนาที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจของคุณ
ซึ่งอาชีพอย่าง Mobile App Developer และ App Developer นั้นคือสิ่งที่จะต้องถูกนึกถึงเป็นอย่างแรกในเรื่องนี้แน่นอน แล้วทั้ง 2 อาชีพนี้แตกต่างกันอย่างไร ทั้ง ๆ ที่ดูเหมือนจะคล้ายกัน ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปสำรวจความแตกต่างที่ชัดเจน เพื่อให้เข้าใจบทบาทและความเชี่ยวชาญของแต่ละตำแหน่งอย่างละเอียด
Mobile Application Developer นักพัฒนาผู้เชี่ยวชาญการรังสรรแอปมือถือ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือหรือ Mobile App Developer คือผู้ที่มีความสามารถในการออกแบบ, พัฒนา, ทดสอบ และปรับปรุงแอปพลิเคชัน ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น Smartphone และ Tablet ซึ่งใช้งานบนระบบปฏิบัติการยอดนิยมอย่าง iOS ของ Apple และ Android ของ Google
โดยเป้าหมายของผู้พัฒนา คือการสร้างแอปพลิเคชันที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างเต็มที่ ทั้งในด้านความสะดวกสบาย, การใช้งานง่าย และความสามารถในการบรรลุจุดประสงค์ของแอปพลิเคชันนั้น ๆ
ซึ่งในกระบวนการทำงาน Mobile Application Developer จะใช้เครื่องมือและ Framework ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะของโปรเจกต์ โดยเครื่องมือสำคัญที่นิยมใช้กันมีดังนี้
- React Native : เป็น Framework แบบ Open Source ที่พัฒนาโดย Meta Platforms ซึ่งช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันสำหรับทั้งระบบ iOS และ Android ได้โดยใช้ภาษา JavaScript ซึ่งเป็นภาษาที่นิยมและเข้าใจง่าย ทำให้สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันแบบข้ามแพลตฟอร์มได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- Xcode : เป็นเครื่องมือพัฒนาที่สร้างโดยบริษัท Apple สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ macOS และ iOS สำหรับ iPhone และ iPad หรือ Mac ซึ่งตัวเครื่องมือจะต้องใช้งานบนเครื่อง Mac เท่านั้น โดยจะให้เครื่องมือและไลบรารีต่าง ๆ เพื่อการเขียนโค้ด การดีบัก และการทดสอบแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นในสภาพแวดล้อมของ Apple เอง
- Android Studio : เป็น Integrated Development Environment (IDE) ที่พัฒนาโดย Google สำหรับสร้างแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android โดยเฉพาะ ช่วยให้การเขียนโค้ด, การดีบัก, การทดสอบ และการจัดการโปรเจกต์นั้นเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและง่ายดาย
- Flutter : เป็น Framework ที่พัฒนาโดย Google ซึ่งใช้ภาษา Dart ในการสร้าง UI สำหรับแอปพลิเคชันมือถือที่สามารถทำงานข้ามแพลตฟอร์มได้ทั้ง iOS และ Android ในเวลาเดียวกัน โดยมีจุดเด่นในเรื่องของความเร็วและความสวยงามของ UI ที่สามารถปรับแต่งได้อย่างอิสระ
- Ionic : เป็นชุดเครื่องมือ UI แบบ Open Source ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันมือถือแบบข้ามแพลตฟอร์ม โดยใช้ภาษา HTML, CSS และ JavaScript ซึ่งเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน ทำให้สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถรันบนหลายระบบปฏิบัติการ ได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแยกต่างหากสำหรับแต่ละแพลตฟอร์ม
มองหาผู้พัฒนาแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์ เลือกใช้ Application Developer
Application Developer คือผู้เชี่ยวชาญที่มีหน้าที่ออกแบบ, พัฒนา, สร้าง, ปรับปรุง และอัปเดตแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยเน้นไปที่การพัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น Windows, macOS, MS-DOS, UNIX, OS/2, Linux, Ubuntu และอื่น ๆ
จึงหมายความว่าพวกเขาจำเป็นจะต้องเข้าใจระบบปฏิบัติการ ที่พวกเขาจะให้แอปพลิเคชันทำงานอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้แอปพลิเคชันที่พวกเขาสร้างนั้นสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเสถียร
โดย Application Developer จะใช้งานเครื่องมือดังต่อไปนี้ในการทำงานของตน ได้แก่
- JavaScript : เป็นภาษาโปรแกรมหลักที่ใช้สำหรับสร้างหน้าเว็บแบบ interactive ซึ่งช่วยให้เว็บไซต์สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น การรีเฟรชข้อมูลในโซเชียลมีเดีย, การแสดงภาพเคลื่อนไหว หรือแผนที่แบบ interactive ซึ่งทำให้หน้าเว็บไม่ต้องโหลดใหม่ทั้งหมด และเพิ่มประสบการณ์ผู้ใช้งานให้ดีขึ้น
- React.js : เป็นไลบรารี JavaScript ที่มุ่งเน้นการสร้าง UI ที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถจัดการได้ง่าย โดยใช้แนวคิด Component-Based Architecture ซึ่งหมายความว่าแต่ละส่วนของ UI จะถูกแยกเป็นโมดูลย่อย ๆ ทำให้พัฒนาได้ง่ายขึ้น และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดความซับซ้อนในการพัฒนาและบำรุงรักษาแอปพลิเคชัน
- JSDelivr : เป็น Content Delivery Network แบบ Open Source ที่ใช้เพื่อให้ผู้พัฒนาสามารถดาวน์โหลดไลบรารี JavaScript ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย โดยไลบรารีเหล่านี้จะถูกโฮสต์ไว้บนแพลตฟอร์มเช่น npm และ Github ซึ่งช่วยให้การโหลดไฟล์ต่าง ๆ ของโค้ดเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีเสถียรภาพมากขึ้น
- Typescript : เป็นภาษาที่พัฒนาต่อมาจาก JavaScript โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนโค้ด TypeScript มีคุณสมบัติสำคัญคือการเพิ่มระบบ type ซึ่งช่วยให้โค้ดมีความชัดเจนและปลอดภัยมากขึ้น ทำให้สามารถตรวจสอบความผิดพลาดได้ตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนา นอกจากนี้ยังสามารถรันบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้เช่น Node.js หรือเบราว์เซอร์ใด ๆ ที่รองรับ ECMAScript ซึ่งทำให้สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีความซับซ้อนและสมบูรณ์แบบมากขึ้น
ความแตกต่างของ Mobile App Developer กับ App Developer
สำหรับ Mobile App Developer และ App Developer นั้น ทั้ง 2 ตำแหน่งงานนี้จะมีหน้าที่ที่เหมือนกัน แต่ก็มีการใช้งานเครื่องมือที่แตกต่างกัน และยังต้องพัฒนาแอปพลิเคชันในแพลตฟอร์มที่แตกต่างกันอีกด้วย ซึ่ง Mobile Application Developer จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาแอปพลิเคชันในอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่าง Smartphone หรือ Taplet ซึ่งจะทำงานบนระบบปฏิบัติการอย่าง iOS หรือ Android ที่มีผู้ใช้งานในปัจจุบันอยู่เป็นจำนวนมาก
ทำให้จำเป็นต้องมีความเข้าใจในเครื่องมือ และเทคโนโลยีที่จำเป็นต่าง ๆ เพื่อให้สามารถสร้างแอปพลิเคชันที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งาน และสามารถรองรับการใช้งานบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ส่วน Application Developer นั้น จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นหลัก และจะมีระบบปฏิบัติการที่หลากหลายกว่า ไม่ว่าจะเป็น Window, macOS, MS-DOS, UNIX, OS/2, Linux หรือ Ubuntu เป็นต้น ซึ่งพวกเขามักจะลงลึกในระบบปฏิบัติการใด ระบบปฏิบัติการหนึ่งไปเลย มากกว่าจะเรียนรู้ในหลาย ๆ ระบบปฏิบัติการ
นั่นจึงทำให้พวกเขามักจะต้องพัฒนาแอปพลิเคชันที่เฉพาะเจาะจงในด้านใดด้านหนึ่งไปเลย จึงมักจะมีความยุ่งยากในการใช้งาน ผิดกับ Mobile Application ที่จะใช้งานได้ง่าย และเข้าถึงคนหมู่มากได้มากกว่า
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันของทางธุรกิจของคุณว่าจะใช้ทำเพื่ออะไร และมีกลุ่มเป้าหมายเป็นใคร รวมไปถึงใช้งานในแพลตฟอร์มไหนบ้างนั่นเองครับ
สรุป
Mobile Application Developer คือผู้เชี่ยวชาญในการสร้างแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่บนระบบปฏิบัติการอย่าง iOS และ Android ส่วน Application Developer พัฒนาแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการอย่าง Windows หรือ macOS ซึ่งทั้ง 2 ตำแหน่งนี้แตกต่างกันในด้านแพลตฟอร์มและเครื่องมือที่ใช้งาน เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละธุรกิจ
ซึ่งหากใครกำลังมองหา Software House ที่มีบริการของบริษัทครอบคลุมทั้งบริการพัฒนาเว็บแอป และ Mobile Application โดยใช้เทคโนโลยีชั้นนำ เช่น NextJS, ReactJS, Typescript, Flutter, NodeJs, Go เพื่อให้ได้ผลงานที่รวดเร็ว ปลอดภัย และง่ายต่อการบำรุงรักษา Till it’s done ของพวกผมก็ยินดีที่จะให้บริการ สามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ของของพวกผม หรือทางอีเมลล์ rick@tillitsdone.com นี้ได้เลยนะครับ
